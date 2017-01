Frickingen Frickinger Wirtschaftsrat blickt auf viele Erfolge zurück

Der Frickinger Wirtschaftsrat geht ins 16. Jahr seines Bestehens. Das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder ermöglicht viele Erfolge, für die die Gruppe keinen festen Rahmen braucht.

Nach der Rathausarbeit schaut auch ihr Bürgermeister Jürgen Stukle vorbei. Formlos wird er geduzt und beim Hock des Wirtschaftsrats im Altheimer Lagerhäusle begrüßt. Wieder einmal hat man sich viel vorgenommen beim Frickinger Wirtschaftsrat für das kommende Jahr, das traditionell mit einem Hock beginnt.

Seit über 16 Jahren kommt diese Institution in der 3-Museen-Gemeinde ohne feste Strukturen aus. Keine Vereinsorganisation, keine Satzung, keine Wahlen, keine Pöstchen, keine Mitgleidsbeiträge. Und trotzdem hat der Wirtschaftsrat wieder ein beachtenswertes Programm auf die Beine gestellt. Am Hock wurde auch der neue Wirtschaftskalender für 2017 vorgestellt. Die Idee zum gemeinsamen Frickinger Kalender, mit allen wichtigen Terminen, ist vor über zwölf Jahren entstanden. Bei der Koordination der Vereins übergreifenden Termine gab es immer Probleme. In der Zwischenzeit hat sich der querformatige Tischkalender zu einem kleinen Nachschlagewerk voller Termine, Adressen und Information entwickelt. Gedruckt in einer Auflage von 1500 Stück, wird er an alle Frickinger Haushalte und Neubürger verteilt. Vereine und Organisationen stimmen sich mithilfe des Kalenders ab. Ein greifbares Beispiel, was bürgerschaftliches Engagement hervorbringen kann.

Wo andere Gemeinden Gewerbevereine und Wirtschaftsförderungsausschüsse mit festen Rahmen und Struktur haben, hat Frickingen den Wirtschaftsrat. Organisiert ist der Wirtschaftsrat von einer Kerngruppe, die sich in einzelne Themenbereiche aufteilt. Mitmachen kann jeder, der sich einbringen möchte. So werden immer wieder Ideen in die Runde eingebracht, die häufig erfolgreich umgesetzt werden. Auch dieses Jahr wird wieder ein attraktives Programm geboten. Der Abschluss ist der Frickinger Herbstmarkt, an dem der Wirtschaftsrat mit der Gewerbearena eine Leistungsschau der Frickinger Betriebe organisiert. Drei Watt-Wanderungen zu beispielhaften Stätten der Nutzung erneuerbarer Energien stehen auf dem Programm. Kein Wunder, dass die Gemeinde Kreismeister der Solar-Bundesliga ist.



Die beliebten Betriebsbesichtigungen sind in der Planung. Viele Mitglieder stellen im Rahmen der Fotokunst-Ausstellung "Glück kennt keine Behinderung" ihre Räume ebenfalls zur Verfügung. Dafür reichte eine Anfrage von Marein Dietmar aus. Im Netzwerk des Wirtschaftsrates ist vieles möglich. So verwundert es nicht, dass zu Jahresbeginn wieder vier neue Gesichter in der Runde mit dabei saßen und sich einbringen wollen. Neben Marein Dietmar von der Organisation Camphill-Ausbildungen kam auch Markus Ziegler und stellte seinen neuen Regiomaten mit regionalen landwirtschaftlichen Produkten auf seinem Hof in Lampach vor. Franziska Schlitner hat aus der Schweiz kommend den Hof in Birkenweiler übernommen und bringt Natur- und Kunsterlebnis zusammen. Physiotherapeutin Britta Hogg-Rechtsteiner lebt erst seit zwei Monaten in der Gemeinde und findet sofort Anschluss.

Bürgermeister Jürgen Stukle war voll des Lobes über den Wirtschaftsrat. "Aus Gemeindeseite ist der Wirtschaftsrat sehr wichtig für die Kommunikation mit den Wirtschaftstreibenden. Es ist ein Netzwerk bürgerschaftlichen Engagements, das wichtige Verbindungen hat. Über den Wirtschaftsrat fühlen sich neue Betriebe und Neubürger in der Gemeinde gut aufgehoben."

Der Wirtschaftsrat

Der Frickinger Wirtschaftsrat füllt den Begriff Netzwerk mit Leben. Seit 2001 können alle, die zu der Gemeinde Frickingen einen Bezug haben, sich im Wirtschaftsrat einbringen. Die Organisation ist sehr zwanglos. Umgesetzt wird, wofür sich genug Mitstreiter finden – und das ist ziemlich viel. Von der Herausgabe eines Kalenders und Ortsplans, der Organisation des Gewerbeschaufensters und Betriebsbesuchen, das Zusammenkommen bei Wirtschaftsrat-Hock und -Marktplatz. Neu hinzugekommen ist das Führen einer Liste der 90 Ausbildungs- und Praktikumsplätze in 30 Frickinger Betrieben. Die Termine und Aktivitäten werden im Amtsblatt angekündigt. Erreichbar ist der Wirtschaftsrat über die Email-Adresse: wirtschaftsrat@frickingen.de