Frickingen Frickinger Paar hat Angst vor der Zwangsräumung

Elke Gutzeit und Hans-Ulrich Kahmann schildern Bürgermeister Jürgen Stukle ihre Sorgen. Die beiden suchen verzweifelt nach einer Wohnung. Die Fristverlängerung der Kündigung läuft jetzt aus. Die Gemeinde darf erst nach der Zwangsräumung eine Unterkunft vermitteln. Bürgermeister Jürgen Stukle will sich aber dennoch um Hilfe bemühen.

Jetzt auf den Schreck hin erstmal eine Tasse Kaffee, dieses Angebot von Frickingens Bürgermeister Jürgen Stukle nahmen Elke Gutzeit und Hans-Ulrich Kahmann beim Treffen im Rathaus gerne an. Das Paar in den Endsechzigern fühlt sich in Not, denn am kommenden Freitag läuft die Fristverlängerung der Kündigung ihrer Wohnung in Frickingen aus. Und eine andere Bleibe haben sie noch keine. "Sie brauchen keine Angst zu haben, sie werden nicht obdachlos", beruhigt Stukle die Beiden.

Elke Gutzeit und Hans-Ulrich Kahmann gehören zu den rund 380 000 Personen mit drohender oder bereits eingetretener Wohnungslosigkeit in Baden-Württemberg – so die aktuelle Schätzung in einer Studie des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung. Diese Zahl zeigt gegenüber dem Jahr 2007 eine Steigerung von 30 Prozent und zeigt die akute Problematik eindrucksvoll. Betrifft diese Situation in Orten über 100 000 Einwohnern 1,9 Personen von 1000, so sind das in Orten unter 5000 Einwohnern wie Frickingen lediglich 0,48 Personen. Aktuell, weiß Amtsleiter Markus Vollstädt, trifft diese Statistik auf Frickingen exakt zu, denn es sind dort genau zwei Personen durch die Gemeinde untergebracht.

Amtsleiter Vollstädt ist seit längerem mit dem Paar im Gespräch, konnte ihnen aber bisher keine Wohnung vermitteln- und er darf das auch gar nicht. Erst wenn es zur Zwangsräumung kommt, schaltet sich die Gemeindeverwaltung ein, erklärt er den Rentnern, die auf soziale Hilfeleistungen angewiesen sind. Zuwanderung, Arbeitslosigkeit und Armut führten dazu, dass immer mehr Menschen um bezahlbaren Wohnraum konkurrieren, sagt die Studie. Etwas Vergleichbares zu ihrer bisherigen 3,5 Zimmer-Wohnung hätten sie gerne und wollten auch nicht auf die gute Infrastruktur verzichten, die eine Gemeinde wie Frickingen ihnen bietet, sagt die stark Sehbehinderte Elke Gutzeit. Sie räumt allerdings ein, dass ihr Lebenspartner ein Auto habe und sie somit mobil sind.

Viele Bücher habe er unterzubringen, erklärt Kahmann. Er habe Soziologie, Psychologie und Politik studiert und sei dann auf Kraftfahrer umgestiegen. Er könne sich durchaus vorstellen, etwa in einem landwirtschaftlichen Betrieb mitzuhelfen oder sonstige Hilfsleitungen zu erbringen und sie könnten zusammen rund 600 Euro für die Miete aufbringen, beschreibt er. Und Hans-Ulrich Kahmann betont ausdrücklich, "dass unser Vermieter sehr großzügig ist und die Kündigung schon mehrfach verlängert hat, weil wir doch noch nichts gefunden haben, obwohl wir von Bodman bis Aach-Linz suchen". Die Söhne des Eigentümers hätten Pläne mit dem Haus, es solle abgerissen werden und dies könne er ja auch verstehen, sagt Kahmann.

Mietschulden, wie laut Studie in 84 Prozent der Fälle der Grund sind für eine Kündigung, sind also hier nicht der Fall. Die Gemeinde Frickingen hätte bei einer Zwangsräumung auch die Möglichkeit, eine Wiedereinweisung in die Wohnung für sechs Monate zu erwirken. In diesem Fall steht die Gemeinde dem Vermieter für die Mietzahlungen jedoch in der Pflicht und muss auch etwaige Mietschulden übernehmen. Schon alleine aus datenschutztechnischen Gründen kann eine Gemeindeverwaltung aber keine Wohnungsvermittlung betreiben, erklärt der Bürgermeister dem Paar. Gutzeit und Kahmann zeigen dafür Verständnis, jetzt wo sie die Gründe kennen.

In Reutlingen sei ihm vor über 20 Jahren schon einmal eine Räumung wiederfarhen und da habe man ihn im Wohnheim mit ehemaligen Kämpfern und Flüchtlingen aus dem jugoslawischen Bürgerkrieg untergebracht. "Eine schlimme Zeit war das", sagt Kahmann. Aus genau dieser Erinnerung resultiert die Panik vor einer Zwangsräumung, die ein Gericht anordnen kann, wenn die letzte Kündigungsfrist verstreicht. Die Notunterkünfte, in die man dann üblicherweise einzieht, haben nur in rund der Hälfte der Fälle Bad und WC, sagt die Studie. So weit wird es aber nicht kommen, da sind sich alle Anwesenden zum Schluss einig. Nach dem Versprechen des Bürgermeisters gehen Elke Gutzeit und Hans-Ulrich Kahmann mit neuem Mut nach Hause.



Beratung

Obdachlosigkeit, muss polizeirechtlich durch die jeweiligen Gemeinden beseitigt werden, erläutert Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamtes Friedrichshafen. In Baden-Württemberg helfen den Betroffenen 72 Fachberatungsstellen, 57 werden der Wohnungslosenhilfe und 15 der Straffälligenhilfe zugerechnet. Im Landratsamt Friedrichshafen gibt es keine eigene Fach- oder Beratungsstelle für den Bodenseekreis, sagt Pressesprecher Schwarz. Anders ist es im benachbarten Landkreis Konstanz, dort unterhält die Erzdiözese Freiburg Beratungsstellen für Wohnungslosenhilfe in Konstanz selbst sowie in Radolfzell und Singen. Hier erhält der Betroffene Unterstützung bei der Beschaffung und Erhaltung der Wohnung. Im Landkreis Ravensburg erhält man Hilfe im Amt für Soziales und Familie. Der Paritätische Landesverband Baden-Württemberg bietet eine Wohnungslosenhilfe an. Kontakt unter: Telefon 0711/2155-510 Julia Hermann oder unter: j.hermann@paritaet-bw.de