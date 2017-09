Frickingen Frickinger Herbstwoche: Programm geht bunt weiter

Ein Filmabend im Lagerhäusle in Altheim und eine Vernissage im Rathaus setzen das Programm der Frickinger Herbstwoche fort.

Die Frickinger Herbstwoche wartet am heutigen Mittwoch, 6., und morgigen Donnerstag, 7. September, mit zwei weiteren Höhepunkten auf. Das Lagerhäusle in Altheim öffnet heute um 18 Uhr seine Türen und ab 20.15 Uhr den Vorhang für einen besonderen Kinoabend, wie der Herbstmarktausschuss mitteilt. Der Film „Die Commitments“ nimmt die Besucher in die Dubliner Soulszene mit.

Der Filmklassiker von Alan Parker zeigt die Geschichte um den 21-jährigen Musikfan Jimmy Rabbitte. Sein Traum, die Soulmusik nach Dublin zu bringen, ist eine herzergreifende Komödie mit den Höhen und Tiefen des Musikerlebens. Die Kinokarten gibt es nur an der Abendkasse. Eine Vernissage der speziellen Art steht morgen auf dem Programm. "Die Gemeinde Frickingen ist stets darauf bedacht, die Gemeinde mit Nachhaltigkeit und regenerativer Energiegewinnung voranzubringen", heißt es in der Mitteilung. Was die „Großen“ beschäftige, treibe natürlich auch die „Kleinsten“ um. So ist ein Projekt zwischen der Verwaltung und den Kindergärten, der Grundschule und dem Altheimer Naturatelier entstanden. Mit „Vom Müll zur Kunst“ haben die Kinder Müll zu Objekten und Bildern „upgecycelt“. Die Vernissage eröffnet um 18 Uhr die fünfwöchige Kunstausstellung im Rathaus Frickingen. Besucher können die Kunstwerke bewerten. Bei der Finissage am 18. Oktober werden diese prämiert. Der Eintritt ist frei.