Frickingen Frickinger Herbst: Platz bei Schopffest reicht kaum aus

Der Andrang beim Auftakt zur Frickinger Herbstwoche war riesengroß. Die Blasmusiker von "Karo Blech" und "Blanlos Blech" sorgten für ausgelassene Stimmung unter den Festgästen.

Mit einem zünftigen Auftakt wurde am vergangenen Samstagabend die Frickinger Herbstwoche eingeläutet. Der Musikverein Frickingen hatte zum Schopffest ins Bodensee-Obstmuseum eingeladen, das von schmissiger Blasmusik, präsentiert von "Karo Blech" und "Blanlos Blech", geprägt war.

Der urige Schopf im Bodensee-Obstmuseum war viel zu klein, um allen Gästen Platz zu bieten. Vorsorglich hatten die Veranstalter vor dem Scheunentor schon ein kleines Zelt aufgebaut. Aber selbst das reichte bei Weitem nicht aus. Und so nahmen nicht wenige Besucher trotz der frischen Abendtemperatur von etwas über zehn Grad Vorlieb mit einem Platz unter der alten Kastanie auf dem Rathausplatz. "So einen Andrang hätte ich nicht erwartet", freute sich Bürgermeister Jürgen Stukle über die Resonanz. Und er hatte auch wie all die vielen anderen Gäste seine helle Freude an dem bunten Melodienstrauß, mit dem die Blechbläser aufwarteten.

"Blanlos Blech", bestehend aus vier Trompetern, vier Posaunisten, einem Tuba-Spieler und einem Schlagzeuger, stammen aus dem Tal der Liebe, also aus dem Deggenhausertal. Die zehn Musiker aus den Musikvereinen Roggenbeuren und Deggenhausertal-Lellwangen haben vor gut zwei Jahren zueinandergefunden. "Auf den Namen 'Blanlos Blech' sind wir gekommen, weil es anfangs eigentlich eine planlose Geschichte war", erzählte Alexander Hügle. Beim Frickinger Schopffest hatte die musikalisch hellwache U-30-Formation aber sehr wohl einen Plan. Der hieß: Die Leute in Stimmung bringen und sie die widrige Witterung vergessen lassen. Das ist voll aufgegangen und wurde von den späteren Akteuren, von "Karo Blech", nahtlos bis um Mitternacht fortgesetzt.

Radiohörer dürften deren Klänge noch in den Ohren gehabt haben. Denn im vergangenen Jahr hat die 13-köpfige Formation aus den Musikvereinen Wintersulgen, Altheim und Frickingen am SWR-Blechduell teilgenommen. Ihr Repertoire reicht von Böhmisch-Mährisch bis Rock und Pop und eigenen Arrangements, die von Felix Lorenz, dem musikalischen Leiter, geschrieben werden.