Bodenseekreis Frickingen stellt im Wald die Weichen für zehn Jahre

Alle zehn Jahre einmal geht der Frickinger Gemeinderat in den Wald. Oberhalb von Birkenweiler auf etwa 650 Meter Höhe ließen sich am Dienstagnachmittag Bürgermeister Jürgen Stukle und die Gemeinderatsmitglieder von Walter Städele die Lage vor Ort erklären. Städele, Förster und Gemeinderat, hatte dazu zwei Waldbilder ausgewählt, die für ihn typisch für den Frickinger Gemeindewald sind.

Rainer Wendt für den Fachbereich Wald vom Regierungspräsidium Freiburg und Michael Strütt, Leiter des Forstamtes Bodenseekreis, waren auch mit von der Partie. Wendt und Städele erklärten den Zustand des etwa 200 Hektar großen Waldes, aus dem die Gemeinde Frickingen im vergangenen Jahr 23 000 Festmeter Holz geerntet hat. Das sei eine Punktlandung, exakt nach Plan, die der hervorragenden Leistung Walter Städeles anzuerkennen sei, sagte Wendt.

Die Zielsetzung für die kommenden 20 Jahre waren der Grund für die Waldbegehung und der Gemeinderat hatte starkes Interesse daran, wie sich anhand der hohen Teilnehmerzahl feststellen ließ. Die Gemeinde, die in diesem Jahr den landesweiten Wettbewerb "Holz Pro Klima" gewonnen hat, ist äußerst sensibel in dem Umgang mit dem Rohstoff, aus dem die öffentlichen Gebäude in Frickingen zu einem Großteil bestehen. "Der sorgfältige Umgang mit unserem Wald und dem Rohstoff Holz ist ein Teil unseres nachhaltigen Konzeptes in der Gemeinde Frickingen", sagte Bürgermeister Stukle.

Der Frickinger Wald liegt topografisch in äußerst schwieriger Lage durch die teilweise sehr steilen Hänge, ist sehr kompakt und alt, das heißt sehr nutzungsreich, erklärte Wendt in seinem anschließenden Fachvortrag in der öffentlichen Gemeinderatssitzung. In der Sitzung beschloss der Gemeinderat auch einstimmig die Forsteinrichtungserneuerung für den Zeitraum 2017 bis 2026. Gemeint sind damit die Steuerung und Kontrolle des Waldbetriebes und die Planung der kommenden zehn Jahre.

Die Buche ist die unangefochtene Königin des Frickinger Waldes, ihr Anteil liegt bei über 50 Prozent, dazu kommen rund 31 Prozent Fichten, der Rest entfällt auf verschiedene andere Gehölzarten. Die Tendenz der Fichten sei, auch aufgrund des Borkenkäferbefalls, sinkend und gesunde Eschen gebe es wegen des Pilzbefalls in ganz Europa fast nicht mehr, erklärte Michael Strütt den aufmerksam lauschenden Waldbesuchern des Gemeinderats.

Frickingen hat einen sehr altem Baumbestand. Die teils über 120 Jahre alten Buchen werden nun entnommen, um die Waldstruktur zu verjüngen. Diese Verjüngung, also Neupflanzungen, wird in den kommenden Jahren 10,4 Hektar der Waldfläche betreffen. Auf Nachfrage zur Fällung alter Bäume sagte Förster Städele: "Da warten wir besser nicht so lange, bis die der Borkenkäfer frisst." Diese Fällungen geschehen aber nicht in Form eines Kahlschlags, sondern vielmehr werden lichte Inseln im Wald geschaffen und darauf Neupflanzungen angelegt. "Das Gesicht unserer Wälder wird sich in naher Zukunft verändern, denn sie waren mal unter anderen Nutzungsvorgaben angelegt", sagte Forstamtsleiter Strütt.

Die Schäden durch Zerbiss von Rehen, Schädlingen und Sturmschäden im Frickinger Wald seien gering, erklärte Wendt. Er nannte die ertragswirtschaftliche Nutzung, die Bereitstellung von Energieholz, den Bodenschutz und die Verfügbarkeit als Erholungswald als die Planungsziele bis 2026. Frickingen blickt waldwirtschaftlich gesehen in eine gute Zukunft, da waren sich die anwesenden Fachleute einig.

Gemeindewald

Der Frickinger Gemeindewald besteht aus 107 Hektar Nutzungsfläche, 119 Hektar Erholungswald mit 14 Waldbiotopen. Der alte, sehr nutzungsreiche Wald liegt teilweise topografisch durch seine steilen Hänge in einer äußerst schwierigen Lage. Die Schäden des Waldes durch den Borkenkäfer (600 Festmeter) und Sturmschäden (1300 Festmeter) können als gering bezeichnet werden. Der Baumbestand beträgt zu über 50 Prozent Buchen, 31 Prozent Fichten und andere Gehölze wie den Bergahorn, die Douglasie und Kiefern. Die über 100 Jahre alten Bäume sind im Wald stark vertreten, ebenso Jungpflanzungen, es fehlen mittelalte, etwa 35-jährige Bäume. (sma)