Frickingen Frickingen plant Vermögenshaushalt in Rekordhöhe

Der Gemeinderat stimmte dem Entwurf des Planwerks für 2017 zu

Der Gemeinderat beschloss in der letzten Sitzung dieses Jahres am Dienstagabend einstimmig den Entwurf des Vermögenshaushaltes für 2017. Mit einem Volumen von 4,139 Millionen Euro habe er eine, so Kämmerer Florian Keller, "nie dagewesene Rekordhöhe erreicht". Für eine Gemeinde wie Frickingen sprach Bürgermeister Jürgen Stukle in diesem Zusammenhang auch "von einem unglaublich ambitionierten, aber dennoch verantwortungsvollen Haushalt". Keller trug alle Eckpunkte der Investitionen vor und verwies darauf, dass die Gemeinde keine neuen Schulden aufnehmen würde und der neue Vermögenshaushalt solide finanziert sei.

Rund 2,3 Millionen Euro des Haushaltes seien gegenfinanziert, erklärte Keller. Zu den herausragenden Investitionen gehören rund 850 000 Euro für Hochwasserschutzmaßnahmen, geschuldet den Erfahrungen mit zwei schlimmen Unwettern im vergangenen Sommer. Die zweite große Position beträgt rund 800 000 Euro für den Grunderwerb für gewerbliche Entwicklung. Die Sanierung der Felderstraße Bruckfelden und der Kreisstraße K 7785 nach Leustetten gab Keller mit 661 000 Euro an. Für die Sanierung der Felderstraße beantragt Frickingen einen Zuschuss von 130 000 Euro. Das neue Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr steht mit 100 000 Euro im Haushalt, davon sind 52 000 Euro Zuschüsse bereits bewilligt. 71 Prozent der Gesamtsumme des Vermögenshaushaltes entfallen auf Baumaßnahmen.

Der Gemeinderat stimmte diesem Entwurf des Vermögenshaushalts für 2017 einstimmig zu. Abschließend sprach Bürgermeister Jürgen Stukle davon, 2016 viel bewegt zu haben, das sich sehr wohl auch in die Zukunft auswirken würde. Mit seinem herzlichen Dank für außergewöhnliches Engagement, besonders bei den beiden heftigen Unwettern im Sommer, entließ Stukle den Gemeinderat in die Weihnachtspause.