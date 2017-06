Frickingen Frickingen gewinnt den mit 10 000 Euro dotierten ersten Preis im Landeswettbewerb "HolzProKlima"

Minister Hauk gab den Sieg am Freitag, 2. Juni, nachmittags in Stuttgart bekannt.

Dass die Gemeinde Frickingen ziemlich weit vorne liegen würde, war schon vorher durchgesickert. Dieser Erfolg aber ist dann doch eine Überraschung: Gestern Nachmittag verlieh Landwirtschafts- und Forstminister Peter Hauk die Preise des Kommunalwettbewerbs "HolzProKlima" und verkündete den Sieg für die Gemeinde Frickingen. Sie setze "seit 30 Jahren konsequent auf eine verantwortungsvolle Holzverwendung", sagte Hauk. „Ihr Engagement zur Entwicklung einer Holzbaukultur ist in großer Breite und öffentlich erkennbar." Das habe Vorbildcharakter, lobte der Minister.

Dieser Sieg als "Klima-Champion ist mit 10 000 Euro dotiert. Der zweite Preis für die beste kommunale Holzverwendung in Baden-Württemberg ging an Wangen im Allgäu und der dritte an Leutkirch im Allgäu. Den Sonderpreis für eine landkreisübergreifende Initiative wird laut Hauk nach Ostwürttemberg vergeben.

„Mit unserem Kommunalwettbewerb HolzProKlima betonen wir die Vorbildfunktion der Öffentlichen Hand bei der Holzverwendung und würdigen herausragendes Engagement“, erläuterte Minister Hauk und sagte weiter: „Im Vergleich zu den früheren Wettbewerben in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verzeichnet die Auslobung für Baden-Württemberg mit 40 eingereichten Projekten eine Rekordteilnahme.“ Holz sei ein nachwachsender und energieeffizienter Bau- und Rohstoff, der sich auf beste Weise bei der Realisierung kommunaler Bauvorhaben einsetzen lasse.

Die Bewebung Frickingens ist eine der umfangreichsten. Sie beinhaltet vier kommunale oder kommunal angeregte Neubauten. Das beginnt mit dem Rathaus aus dem Jahr 2000, zu dem die Gemeinde erläuterte: "Mit dem Rathausneubau entstand ein Baukörper in der neuen Ortsmitte, der sich einerseits mit seiner traditionellen Form harmonisch in das Ortsbild fügt, andererseits aber auch alle Anforderungen an ein modernes Verwaltungsgebäude erfüllt." Dann gehört der Neubau des Feuerwehrhauses (2005) und der des Bauhofs (2009) zur Bewerbung. Bei beiden sei es erklärter Wille des Gemeinderates gewesen, die bis dato geschaffene hochwertige Holzbaukultur sinnvoll weiter zu entwickeln. Als vierter Bau wird das Seniorenzentrum (2016) genannt, das auf genossenschaftlicher Basis umgesetzt wurde. Die Gemeinde hatte sich dafür eingesetzt, dass der private Bauherr eine anspruchsvolle Architektur mit Holzbauelementen erstellt. Unter dem Begriff "Sanieren, Modernisieren, Erweitern und Aufstocken" verweist die Bewerbung unter anderem auf die Sanierung des Petershausere Hofes (2003) und den Anbau der Musikschule (2011), bei denen Holz die Hauptrolle spielt.

Der Wettbewerb

Der Kommunalwettbewerb wird von der Initiative "HolzProKlima" und "proHolzBW" veranstaltet und unterstützt Gemeinden, Städte und Kreise in Baden-Württemberg, verstärkt Holz zum Bauen und Wohnen zu verwenden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte die Schirmherrschaft übernommen. Die Preisträger wurden von einer Fachjury ermittelt, die sich aus Vertretern der kommunalen Spitzenverbände, der Forst- und Holzwirtschaft, der Architektur sowie aus Wissenschaft, Forschung und Medien zusammensetzte.

