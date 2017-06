Frickingen Freiwillige Feuerwehr probt den Ernstfall im Kindergarten

Diese Übung würde seinen Puls im Ernstfall deutlich höherschlagen lassen: Josef Kessler, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Frickingen, rief seine Kameraden zu einer Übung in den katholischen Kindergarten. Das simulierte Szenario: Ein Feuer ist ausgebrochen.

Die Feuerwehr rückte zu der Übung mit drei Zügen an, die Drehleiter wurde aus Salem angefordert und auch das Deutsche Rote Kreuz Salemertal beteiligte sich am Einsatz. Rund 50 Feuerwehrleute waren schnell vor Ort und in 25 Minuten beendeten diese die Übung mit Bravour, wie Einsatzleiter Tobias Schulz zufrieden feststellte. Unter den wachsamen Augen von Kommandant Kessler und Günther Lauer, vom Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis, sowie im Beisein vieler Zuschauer, einiger Gemeinderäte und des Bürgermeisters Jürgen Stukles, verlief der Großeinsatz mitten im Ort wie am Schnürchen. Jürgen Stukle betonte ausdrücklich die Sensibilität des Einsatzes, "den wir so hoffentlich nie erleben müssen".

24 Kinder wurden bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr unter Leitung der Kindergärtnerinnen zum Sammelplatz hinter dem Gebäude gebracht, dort hatte sich auch das DRK mit einem Zelt zur Erstversorgung positioniert. Die Atemschutzträger der Feuerwehr trugen die rund 25 Kilogramm schwere Ausrüstung auch bei über 30 Grad Außentemperatur mit Fassung. "Im Brandfall hätten wir da drinnen bis zu 800 Grad Celsius", erklärte der Einsatzleiter. Diese Feuerwehrmänner mit Spezialausrüstung, also der Sicherungstrupp, verschaffte sich sofort einen Überblick im Gebäude und barg vier verletzte Kinder. Ziele der Übung waren die Menschenrettung, die Brandbekämpfung und die so genannte Riegelstellung. Ein Riegel aus Wasser verhindert das Übergreifen des Feuers auf umliegende Gebäude, erläuterte Einsatzleiter Tobias Schulz.

Aus Rücksicht auf die zahlreichen Zuschauer stand der Feuerwehrmann am Schlauch auf der Drehleiter für eine wirksame Brandbekämpfung natürlich zu hoch, auch hatte man die Wasseraustritts-Menge deutlich reduziert. "Sonst wären wir hier unten alle nass geworden", so ein gut gelaunter Kommandant, der besonders mit dem Einsatz der Jugendfeuerwehr "ohne Panne diesmal" hoch zufrieden war.

Der Kommandant im Gespräch

Rückschau auf das vergangene Jahr und Blick in die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr Frickingen: "24 Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren zählt die Jugend-Feuerwehr Frickingen und das ist für mich doch eine ganz erfreuliche Zahl", sagte Kommandant Josef Kessler. "Ich sehe aber mit Sorge in die Zukunft, denn wir bräuchten viel mehr Quereinsteiger bei der aktiven Feuerwehr. Unsere Besetzung für die Fahrzeuge ist alles andere als optimal." Bisher sei alles leistbar, der Trend aber gebe Anlass zu Sorge. "2016 hatten wir viele Einsätze, auch auf Grund der schweren Unwetter. Ich kann sagen, dass unsere Feuerwehr, auch mit der Unterstützung der umliegenden Gemeinden, eine hervorragende Arbeit geleistet hat." Für die Zukunft wünsche er sich mehr Bereitschaft der Bürger, sich bei der Feuerwehr zu engagieren. "Es gibt da einige Vorurteile, die wir gerne entkräften wollen. Es hilft, sich einfach einmal bei uns zu informieren". (sma)