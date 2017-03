Frickingen Fotoshooting für Menschen mit Down-Syndrom

In der Camphill-Ausbildung in Frickingen stellt Fotografin Jenny Klestil derzeit ihre Bilder aus: Bilder von Menschen mit Down-Syndrom. Nach der Vernissage machte sie das Angebot, Menschen mit Down-Syndrom und ihre Familien zu fotografieren. Ihre Modelle hatten dabei jede Menge Spaß.

"Ich komme etwas näher", kündigt der vierjährige Simon an und geht mit großen Schritten grinsend auf Jenny Klestil zu. Jenny Klestil ist Fotografin aus Frankfurt. In den Camphill-Ausbildungen Frickingen sind ihre Werke zu sehen, zur Vernissage ist sie eigens angereist. Sie hat sich darauf spezialisiert, Menschen mit Down-Synrom zu fotografieren. Menschen wie Simon. Seine Eltern Sandra und Frank Schermann aus Eriskirch erfuhren von Jenny Klestils Angebot, nach der Vernissage bei den Camphill-Ausbildungen ein Fotoshooting für Menschen mit Down-Syndrom zu machen. Sie fanden die Idee ganz hervorragend. Simon ebenso – weil ihm Jenny Klestils Kamera gefällt. Nach seiner Ankündigung, etwas näher zu kommen, versucht er grinsend, der Fotografien ihre Kamera abzunehmen. "He, das ist meine", sagt die auf dem Boden hockende Jenny Klestil, ebenfalls grinsend, und hält ihre Kamera über den Kopf. "Ohne die kann ich dich doch gar nicht fotografieren!"

Von hinten naht derweil Simons Vater Frank, schnappt sich den kleinen Zappelphilipp und geht mit ihm wieder in Position. Simon hat mächtig Spaß, seine Eltern ebenso, und Fotografin Jenny Klestil erst recht: "Ich biete bei allen meinen Vernissagen Fotoshootings für Menschen mit Down-Syndrom und ihre Freunde und Verwandten an. Dadurch wird es so bunt, weil ich eine Vielzahl an Menschen erreiche. So ist es für jeden eine Erfahrung."

Als Bereicherung empfindet das Fotoshooting auch die Großfamilie Straub-Falkert aus Altheim: Obwohl Tante Steffi und Neffe Tobias eine nicht vererbbare Form der Trisomie haben, haben sie beide Down-Syndrom. "Wir sind wohl der einzige Fall in ganz Europa, bei dem in einer Familie zwei Fälle des nicht vererblichen Down-Syndroms vorkommen", erzählt Tobias' Vater Alex.

"Mach mal Kuckuck", sagt Steffi zu ihrem Neffen, während die beiden vor der Kamera stehen. Der tut wie ihm geheißen und strahlt dabei über das ganze Gesicht. Dann wird die Großfamilie in verschiedenen Konstellationen fotografiert. Der dreijährige Fin will immer wieder aus dem Bild krabbeln, doch seine Tante Steffi hält ihn fest. Oma Christa Straub wünscht sich ein Bild von Tobias und seinem Bruder Bastian. Sich gegenseitig anstrahlend, einer den Arm um die Schultern des anderen gelegt, posieren die beiden Brüder vor der Kamera.

Zum Schluss fotografiert Jenny Klestil eine Seniorin: Die 61-jährige Karin Egle aus der Camphill-Gemeinschaft Hermannsberg. Die verströmt beste Laune und legt vor der Kamera sogar ein Tänzchen hin – lockerer Hüftschwung inklusive, unter Applaus ihrer Betreuerin Anuschka Hendriksen. Und ein bisschen stolz ist Karin Egle auch. Ein Fotoshooting bekommt schließlich nicht jeder.

Zu Person und Projekt