Frickingen Förderverein löst sich auf, Konzertreihe bleibt bestehen

Der Förderverein Salemertal-Konzerte in Frickingen hat sich aufgelöst. Es fand sich niemand mehr, der die Arbeit im Vorstand weiterführen wollte. Vorsitzende Ulrike Weist hatte bereits angekündigt, nach 20 Jahren für die Aufgabe nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Das Aus des Vereins bedeutet aber nicht das Aus der Konzertreihe Salemertal-Konzerte. Sie wird künftig von einem Kulturbeirat organisiert, den Bürgermeister Jürgen Stukle initiiert hatte. In diesem Beirat sind auch Mitglieder des aufgelösten Fördervereins aktiv.

Frickingen – Der Förderverein der Salemertal-Konzerte, der mit viel Erfolg in der Frickinger Graf-Burchard- Halle mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz klassische Konzerte von hohem Niveau veranstaltete, ist Geschichte. Der 1996 gegründete Verein löste sich in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung auf, nachdem sich in der Hauptversammlung vergangenes Jahr niemand für das Amt des Vorsitzenden finden ließ und eine überfällige Verjüngung des Vorstands nicht zustande kam.

Schon ein Jahr zuvor hatte Ulrike Weist angekündigt, aus Altersgründen nicht mehr für das Amt der Vorsitzenden zur Verfügung zu stehen. In der darauf entstandenen Diskussion brachte Bürgermeister Jürgen Stukle die Bildung eines von ihm schon länger angedachten Kulturbeirats ins Spiel. Dabei schälte sich heraus, dass für dieses Modell eher Mitwirkende zu gewinnen sind als für eine starre und satzungsgebundene Vereinsstruktur. Für diese alternative Möglichkeit ließ sich der Vorstand erwärmen und fand sich gern bereit, bis zum Frühjahrskonzert am 30. April den Verein noch zu führen. Mit dieser Perspektive wurde der Auflösungsbeschluss des Fördervereins Salemertal-Konzerte gefasst.

Mittlerweile hat sich der Kulturbeirat der Gemeinde Frickingen zusammengetan, mit dem Ziel, die kulturellen Aktivitäten zu bündeln. Auch Mitglieder des bisherigen Fördervereins sind im Kulturbeirat vertreten. Dadurch wurde ein Weg geschaffen, die etablierten Salemertal-Konzerte weiterzuführen, denn eine Beendigung der beliebten Konzertreihe stand zu keiner Zeit zur Diskussion.

Nach der Entlastung des Vorstands votierten die Mitglieder einstimmig für die Auflösung des Fördervereins. Zu Liquidatoren wurden Ulrike Weist und Kassiererin Susanne Zerwes bestimmt. Nach den Statuten fällt das Vereinsvermögen an die Gemeinde Frickingen, die es zur Förderung musikalischer Veranstaltungen in der Graf-Burchard-Halle zu verwenden hat. Die Rücklagen sind hoch genug, um eine Konzertsaison ohne finanzielle Probleme bewältigen zu können. Somit ist die nahe Zukunft der Konzertreihe gesichert; mit dem Herbstkonzert 2017 geht sie in der Verantwortung des Kulturbeirates weiter.

Bürgermeister Jürgen Stukle würdigte die Tätigkeit des Fördervereins, der dem Namen der Gemeinde Frickingen eine Strahlkraft weit über ihre Grenzen verliehen habe: „Nach über 20 Jahren fruchtbaren Wirkens schwingt natürlich eine Portion Wehmut mit. Aber mit der positiven Botschaft des Tages, dass es mit der klassischen Musik in Frickingen weitergeht, erhellt sich das Stimmungsbild wieder.“

Herzliche Worte der Anerkennung hatte der Bürgermeister für die Mitglieder und Helfer des Fördervereins übrig, die all die Jahre zum Gelingen dieses kulturellen Angebotes beigetragen hatten. Er lobte aber auch die Bereitschaft der bisherigen Macher, bei der Organisation und Gestaltung der Konzerte weiterhin mitzuwirken und ihre Erfahrungen einzubringen. Besonders bedankte er sich bei der rührigen Vorsitzenden Ulrike Weist, die von Beginn an souverän die Fäden zog und sich voll einbrachte: „Sie hatten einen ganz entscheidenden Anteil am Aufbau der Konzertreihe und an der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz!“ In seinen Dank schloss Bürgermeister Jürgen Stukle auch Martin Weist mit ein, den seine Ehefrau Ulrike als ihren „besten Mitarbeiter und verlässlichste Stütze“ bezeichnete.

Dass die Termine für die Konzerte bereits bis zum Jahr 2019 feststehen, wurde als gutes Omen registriert.

"Freude auch in dem Bewusstsein, dass alles weitergeht"

Der Kartenverkauf geht nun an die Gemeinde Frickingen über; die bisherigen Vorverkaufsstellen wird es nicht mehr geben. Karten werden auch im Internet über Reservix verfügbar sein.

Was geht nach der Auflösung des Fördervereins in Ihnen vor?

Ich freue mich jetzt auf alles, was bisher bei mir zu kurz gekommen ist.

Empfinden Sie Wehmut über das Ende des Fördervereins?

Es ist keine Wehmut – es ist vielmehr Freude, sich jetzt als normaler Gast zurücklehnen zu können und die Konzerte zu genießen! Freude aber auch in dem Bewusstsein, dass alles weitergeht.

Was war Ihre Triebfeder in diesen 20 Jahren?

Das war das Gefühl, keine Sorgen haben zu müssen. Durch das Engagement der vielen Ehrenamtlichen hinter mir bildete sich ein finanzielles Polster. Aber es war auch die Dankbarkeit der Konzertbesucher, die mir immer wieder frischen Auftrieb gab.

Was war Ihr Rezept, all das so lange zu schaffen?

Mein Optimismus sagte mir immer, dass es gelingt. Und der Optimismus wurde nach jedem gelungenen Konzert aufs Neue bestätigt. Nicht zuletzt war es aber auch der gute und sehr persönliche Kontakt zur Südwestdeutschen Philharmonie und zu vielen Musikern.

Erinnern Sie sich noch an die Anfänge?

Nach schwierigen Anfängen kamen wir immer besser in die Gänge und das auch nur deshalb, weil jederzeit viele mitgeholfen haben. Von den Mitarbeitern der ersten Stunde ist heute noch Ursula Häusing mit dabei.

Was ergibt Ihre Rückschau auf über 20 Konzertjahre?

Mit Petr Altrichter, Vassilis Christopoulos und Ari Rasilainen standen drei Chefdirigenten auf dem Frickinger Podium, daneben nahezu ein Dutzend zum Teil sehr namhafte Gastdirigenten. Unzählige virtuose Solisten rissen zu manchen begeisternden Beifallsstürmen hin. Und für die Korrespondenz hatte ich mit drei Intendanten das Vergnügen.

Welches waren Ihre Hoch- und Tiefpunkte dieser 20 Jahre?

Den größten Schrecken bereitete mir der von der Bühne gestürzte Konzertflügel, der jetzt nach seiner Restaurierung besser als zuvor klingen soll. Ich kann mich andererseits aber an kein Programm erinnern, welches ein absoluter Höhepunkt gewesen wäre.