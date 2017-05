Frickingen Ein Festtag für Groß und Klein: Familientreff feier 20-jähriges Bestehen

Viele Gäste kamen zum großen Fest des Frickinger Familientreffs. Hildegard Sasse bedankte sich bei Mitarbeitern, Ehrenamtlichen und Kooperationspartnern.

Frickingen – "Frau Sasse, Frau Sasse, Frau Sasse." So schallte es am vergangenen Samstag durch die Frickinger Graf-Burchard-Halle. 20 Jahre Familientreff wurden gefeiert und Hildegard Sasse war die Hauptperson. Vor allem die Kinder, aber auch die zahlreichen Festgäste, unter ihnen Frickingens Bürgermeister Jürgen Stukle als Schirmherr, der Sozialdezernent des Landratsamts Bodenseekreis, Ignaz Wetzel, oder Simone Schilling, Leiterin des Jugendamts, suchten immer wieder das Gespräch mit ihr.

"Hildegard Sasse ist einmalig. Sie hat mich damals motiviert, hier mitzumachen", sagte Helga Bockelmann, rüstige Leihoma aus Leustetten, über die beliebte Leiterin des Familientreffs. Fast schien es, als kenne Hildegard Sasse, die überall geherzt, geküsst und umarmt wurde, jeden – auch jedes Kind – mit Namen. Dass die Familien der Mittelpunkt und gleichzeitig die Basis unserer Gesellschaft sind und sie gestärkt werden müssen, darauf legte Sasse in ihrer Ansprache besonderes Gewicht. Ihr ausdrücklicher Dank galt den Mitarbeitern und ehrenamtlichen Helfern, den Eltern sowie den Kooperationspartnern. Den einstigen Bürgermeister Frickingens und heutigen Kreisrat Joachim Böttinger bezeichnete Sasse als "Familientreff-Verfechter", worüber dieser sich sichtlich freute.

Gabriele Waibl hatte vor 20 Jahren den Familientreff ins Leben gerufen und ihn vor Hildegard Sasse 15 Jahre lang geleitet, dies war Jürgen Stukle ein besonderer Dank in seiner Ansprache wert. Der Bürgermeister sprach von einer herausragenden Einrichtung und lobte die hervorragende Zusammenarbeit beim Familientreff. "Hier findet auch Integration statt und die Vernetzung von Zugezogenen ist sehr gut, es entstehen Freundschaften und Beziehungen über viele Jahre."

Sozialdezernent Ignaz Wetzel zeigte sich in einem Gespräch am Rande der Veranstaltung hoch erfreut über diese innovative Familienpolitik im Bodenseekreis. "Wir begleiten so die Eltern quasi von der Schwangerschaft bis zur Einschulung. Die Familientreffs konnten hervorragend auf die Flüchtlingssituation reagieren, auch weil wir aktiv in die Flüchtlingsunterkünfte gegangen sind", so Wetzel. Als ganz herausragend bezeichnete Simone Schilling die Frickinger Einrichtung. Die gemeinsame Unterstützung sei unglaublich groß, auch habe man in Frickingen viele engagierte und interessierte Eltern, freute sich Schilling.

So hatte der Bürgermeister auch viele Blumensträuße an die Mitarbeiterinnen und Verantwortlichen zu vergeben, die diese hurtig in Vasen abstellten, um gleich wieder am Kuchenbuffet oder in der Küche zu wirken. Die Benistobler aus Urnau unterhielten die große Gästeschar mit böhmischer Musik und bei Kaffee und Kuchen plauderten alle angeregt miteinander.

Hildegard Sasse hatte es sich nicht nehmen lassen, eine eigens gebackene Schwarzwälder-Kirschtorte beizusteuern, und diese war schnell vergriffen. Die Kinder sausten umher oder spielten mit Ringen Hula-Hupp und so war es ein gelungener und freudiger Festtag für Groß und Klein.

