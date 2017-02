Frickingen Dreckspringer feiern Geburtstag mit vielen prominenten Gästen

Mit einem tollen Zunftball in Graf-Burchard-Halle hat der Narrenverein sein 44-jähriges Bestehen gefeiert – da durften die Gäste natürlich nicht fehlen.

Narren mögen Schnapszahlen. Man denke nur an den 11.11., den offiziellen Karnevalsbeginn im Rheinland. Von daher ist es auch wenig verwunderlich, dass die Frickinger Dreckspring das Jahr ihres 44-jährigen Bestehens nutzten, um ihren Zunftball ausgiebig zu feiern. Für den besonderen Anlass haben die Narren tief in ihrer Fundgrube gegraben und zeigten zur Eröffnung alle drei Häser, die der Verein im Laufe der vergangenen 44 Jahre repräsentierte.

Das Programm in der voll besetzten Graf-Burchardt-Halle eröffnete der Musikverein Frickingen zusammen mit einer Schar Frickinger Dreckspringer. Mit der Begrüßung der Narreneltern konnte der Zunftball nun richtig losgehen, 77 Akteure sorgten für tolle Momente. Dabei waren so viele Mitwirkende und neue Gesichter auf der Bühne wie noch nie. "Ohne das freiwillige Engagement wäre ein solcher Abend nicht zu meistern", schreibt der Narrenverein in einer Mitteilung.

Bei einem Geburtstag dürfen Gäste natürlich nicht fehlen. Und so gaben sich die Knast-Wieber des Narrenverein Wolkenschieber Heiligenberg mit einer tollen Tanzeinlage die Ehre. Auch viele Prominente ließen es sich nicht nehmen, mit den Frickinger Dreckspringern zu feiern. Neben Conchita Wurst waren Wolfgang Petry, Andreas Gabalier und Cindy aus Marzan vertreten. Sie moderierten durch ein Revival der Hitparade. Das Publikum ließ sich durch die Backstreet Boys, Wildecker Herzbuben oder auch Queen in die Zeit der 80er- und 90er-Jahre zurückversetzen.

Auch die Sportwelt war prominent vertreten. Dass es in Frickingen schon guten Fußball zu sehen gibt, ist bekannt. Doch extra zur Geburtstagsfeier waren die Weltfußballer der Mannschaften Brasilien und Deutschland in den Linzgau gekommen. Bei einem Fußballballspiel, bei dem auch mal das Feld umgepflügt wurde, war das Ergebnis egal – Hauptsache Deutschland hat gewonnen.

In einer weiteren Tanzeinlage zeigten die Mädels des Narrenverein Frickinger Dreckspringer mit ihrer Schreckschrauben-Werkstatt, dass auch Frauen ganz gut mit Autos umgehen können. Zu den Bässen von „That Power“ legte sie einen rasanten und mitreißenden Auftritt hin.

Fast schon kulniarisch ging es beim humoristischen Rückblick auf das Frickinger Dorfleben zu – da wurden die Straßenverhältnisse im Ort kurzerhand mit Schweizer Käse verglichen. Und das nur, weil der Bau des „Gas und Glas“ inzwischen länger dauert als der Bau des Altenheimes.

„Harte Kerle“ mussten sie an diesem Abend sein. Mit akrobatischen Einlagen und Rocker-Outfits heizten elf Männer zum Abschluss des Abends noch einmal ordentlich die Stimmung ein. Hart mussten auch die Damen im Publikum sein, als sich die Männer anfingen ihre Rockerkleidung abzulegen. Plötzlich schauten elf Augenpaare das Publikum an, das nicht anders konnte, als den blauen Krümelmonstern zu folgen.

Mit viel Applaus für die Akteure, die mit ihrem Engagement auf und hinter der Bühne zum Gelingen des Zunftballs beigetragen haben, ging die ausgelassene Geburtstagsfeier zu Ende.