Frickingen Diamantene Hochzeit: Beim Rudern hat es vor 60 Jahren gefunkt

Helga und Hubert Bockelmann sind seit 60 Jahren verheiratet. Viele Gäste gratulierten dem beliebten Paar zur diamantenen Hochzeit.

Frickingen – Der Wettergott war ihnen gewogen und das hatte sich Helga Bockelmann zu ihrer diamantenen Hochzeit so sehr gewünscht. "Ich habe doch so viel im Garten gearbeitet, denn man möchte ja alles hübsch haben an einem solchen Tag", sagt die rüstige Seniorin strahlend. Familie, Freunde, Nachbarn und Vertreter der Gemeinde Frickingen hatten sich am Mittwoch in Leustetten eingefunden, um Helga und ihrem Hubert zu 60 Jahren Ehestand zu gratulieren.

Um einen Tipp, wie man so lange glücklich ist, sind die Eheleute nicht verlegen. "Wir haben uns im Ruderverein kennengelernt, rudern fordert, harmonisiert und prägt. Und so rudern wir quasi gemeinsam durchs Leben", sagt der Jubilar. So war es auch nicht verwunderlich, dass Bernd Kuhn, Vorsitzender des Überlinger Ruderclubs Bodan, ebenso zu den Gratulanten zählte, wie der Überlinger Gemeinderat Michael Wilkendorf, beide Ruderer. Acht Jahre war Hubert Bockelmann stellvertretender Vorsitzender des Ruderclubs, beide Eheleute sind nunmehr passive Mitglieder des Clubs, aber lange sei das noch nicht so, sagt die ehemalige Ruderin, die noch mehrmals in der Woche zum Schwimmen geht. "Ich war Steuerfrau in Münster, ich hatte die Klappe dazu, aber zum Rudern war ich fast zu zierlich", erklärt sie lachend.

Vor 60 Jahren hatten sich die Eheleute, wie könnte es anders sein, beim Rudern in Münster in Westfalen kennen- und lieben gelernt. "Es war eine schwere Zeit damals 1957, wir hatten nichts, noch nicht einmal eine Hochzeitstorte", erinnert sich Helga Bockelmann. Gerade deshalb sei doch ihre Freude am Vorabend der Feier riesengroß gewesen, als ihre Kinder sie mit einer Hochzeitstorte überrascht hätten. Auch den nie gehabten Polterabend hätten sie an diesem Abend im Frickinger Gasthaus Paradies nachgeholt – allerdings ohne etwas zu zerpoltern, so die diamantene Braut mit einem Augenzwinkern.

Tochter Barbara Bernard und Sohn Jan Bockelmann sind aus Owingen gekommen, beide haben dort ihren Lebensmittelpunkt. Der älteste Sohn Thomas lebt seit 1989 in den USA und kommt im Herbst zum langen Besuch, der im Moment aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich war. 1973 sind die Bockelmanns von Münster zunächst nach Weildorf gezogen und bezogen dann 1978 ihr eigenes Haus in Leustetten.

"Hier wurden wir sehr herzlich aufgenommen und fühlen uns sehr zu Hause", erzählt Tochter Barbara. Der gelernte Starkstromelektriker Hubert Bockelmann war bereits in Münster in einer Niederlassung für das Überlinger Unternehmen Abig tätig. "Mein Chef Carry Cross fragte mich seinerzeit, ob ich die Verkaufsleitung in Überlingen übernehmen wollte und ich sagte zu. Münster ist auch sehr schön, aber alle Freunde sagten, zum Bodensee da müsst ihr hin und so zogen wir um", erinnert er sich.

Der älteste Sohn, damals gerade 16, fand sich nur schwer in der neuen Heimat zurecht und saß sogar kurz nach der Ankunft am Bodensee bereits wieder im Zug zurück nach Münster. "Da haben wir ihn in Radolfzell aus dem Zug geholt, er war mit dem Trinkgeld für die Möbelpacker durchgebrannt, so groß war das Heimweh", erzählt Helga Bockelmann eine Episode aus der Familiengeschichte.

Diese Familiengeschichte hat ihr Ehemann vor Kurzem in eine Familienchronik geschrieben und beim Blättern darin findet Sohn Jan das Foto seiner Eltern bei der Hochzeit 1957 in der katholischen St. Josefskirche in Münster. Jürgen Stukle, Bürgermeister von Frickingen, kann viel über die Aktivitäten des allseits beliebten Paares erzählen. "Frau Bockelmann hat die Bürgerselbsthilfe mitaufgebaut und lange Jahre organisiert, außerdem betreute sie Senioren", lobt der Bürgermeister. Gemeinderätin Antonia Kieback betont ihren außergewöhnlich großen Einsatz als Leihoma. "Ja, das macht mir riesen Spaß und ich verstehe gar nicht, warum nicht noch viel mehr Leute das machen", fügt Helga Bockelmann hinzu.

Gefragt nach Wünschen für die Zukunft bleibt das Paar bescheiden, es möge noch eine Zeit so schön weitergehen und demnächst geht es mit der ganzen Familie nach Kreta, ein Geschenk der Kinder, verrät die Jubilarin und ihr Gatte nickt lächelnd dazu.