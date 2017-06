Günter Metzger stellt das Gerberhandwerk vor und Kinder hängen dem 80-jährigen an den Lippen.

Es ist die sogenannte Lohmühle, die Günter Metzgers Großvater 1888 gebraucht gekauft hat, die die Leustetter Mühle antreibt und die gleichzeitig ihr Namensgeber ist. Die Besucher stehen staunend vor dem großen Wasserrad. Das Aggregat, welches der Mühle den Namen verleiht, heißt Lohmühle, weil die gehäckselte Rinde, also die Lohe, im Feuer so hell lodert, vermutet der achtzigjährige Gerbermeister.

Der Gerber sei heute ein fast ausgestorbener Beruf, meist komme das gegerbte Leder aus dem Ausland, erklärt Metzger den Anwesenden und hält ein paar Schuhsohlen hoch, die noch vollständig aus Leder sind – so wie das früher immer war. "Heute haben die meisten von ihnen einen Gürtel um, der zumeist nur noch aus verklebten Lederabfällen besteht", weiß Metzger. Ein schnell aus der Hose gezogenes Exemplar eines Mühlenbesuchers wird vom Meister geprüft und bestätigt seine Worte. 1961 machte Metzger seine Meisterprüfung in Reutlingen, auch diese Schule gibt es nicht mehr und bundesweit könne man dieses Handwerk nur noch in Freiberg/Sachsen lernen. Metzger kommt für die Führungen in der Lohmühle extra aus Wilhelmsdorf nach Leustetten, dort war auch sein Betrieb, denn er ist in der dritten Generation Gerber. "Früher, also zu meiner Lehrzeit, hat man alles verwertet, sogar die Haare von den Tierhäuten habe ich getrocknet. Dann bin ich einmal pro Woche mit dem Fahrrad die 22 Kilometer nach Ravensburg gefahren und habe sie dort an einen Gipser verkauft. Der Lohn, eine Deutsche Mark, war gleichzeitig mein Wochenlohn in der Lehre", erzählt Metzger.

Mehr als 1100 Mühlen beteiligen sich bundesweit an der von der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde veranstalteten Aktion.

Markus Klek ist für eine Präsentation der Hirngerbung, auch indianische Gerbung genannt, aus Schramberg nach Leustetten gekommen. Gebannt hängen die Kinder an seinen Lippen, wenn er von der Bisonrippe spricht, mit der das Fell zunächst von der Haut eines Rehs geschabt wird. "Die Indianer in Amerika brauchten zur Herstellung ihrer Häute keine Mühlen, es genügte ein sogenannter Bock, also ein Holzpfahl, ein Schabemesser, eben die Bisonrippe, Schmalz und Feuer", erklärt Klek. Er hatte als Kind bei Winnetou selbst regelrecht Feuer für diese Technik gefangen und diese bei einem langjährigen Aufenthalt in Kalifornien erlernt. Hirngerbung, dieser Begriff stammt buchstäblich vom Hirnschmalz, mit dem die Indianer die Häute einrieben, um sie sodann über einem Feuer zu gerben. Wigwams, aber auch sämtliche Bekleidung stellte man so her und Klek erklärt die Haltbarkeit seiner Lederhose, die er bereits über 18 Jahre trägt ohne größere Verschleißanzeichen. "Das ist also auch ein nachhaltiges Produkt und wenn man sich den Aufwand der zur Herstellung unserer Garderobe nötig ist vorstellt, so waren und sind die Indianer uns doch damit weit voraus", schmunzelt Klek.