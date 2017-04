Wegen akutem Mitglieder- und Besucherschwund gibt es für den Verein keine Zukunft mehr. Nach fast 30 Jahren steht der Verein nun vor dem Ende.

Frickingen (sma) Der Frickinger Verein "Kulturkreis Oberes Aachtal" steht kurz vor der Auflösung. In seiner nur alle drei Jahre stattfindenden Mitgliederversammlung traten sowohl der Vorsitzende und Vereinsgründer Albert Mayer, als auch der Gesamtvorstand nicht mehr zur Neuwahl an.

Nach einer leidenschaftslosen Aussprache hätte man in sachlicher Weise beschlossen, einen sauberen Schnitt zu machen – und dieser bedeute die Auflösung des Vereins, so Mayer. Die Diskussion wäre insofern leichter gefallen, als dass in der Gemeinde Frickingen mittlerweile der Kulturbeirat geschaffen wurde und somit die Fortführung einiger Aktivitäten gewährleistet sei. Als Beispiel nannte Mayer das Bühnenspiel "Die drei vom Dohlengässle". Auch der Fortbestand des Archivs des Vereins, das sich im alten Rathaus in Altheim befindet und unter anderem einen Lehensbrief aus dem Jahre 1612 beinhaltet, wäre gewährleistet, so Mayer. "Ich war bei der Geburt des Vereins dabei und bin es nun bei seiner Beerdigung", sagte der Vorsitzende mit einer Mischung aus Ironie und Wehmut.

Aus einem Museum seien auch durch ihre Arbeit drei geworden, resümierte Mayer. Stolz sei er auf das Geleistete, die Auflösung des Vereins sei jedoch dem akuten Mitglieder- und Besucherschwund bei den Veranstaltungen geschuldet. Hatte der 1988 gegründete Verein im Jahre 2014 noch 128 Mitglieder, so sind es aktuell nur noch 19 Personen. Bei einem vom Verein organisierten Vortrag in Pfullendorf waren nur zwei Personen anwesend, bekannte Mayer. Aus diesem Grunde habe er sich im vergangenen Jahr auch schwergetan, Referenten zu gewinnen.

Bürgermeister Jürgen Stukle, seit 20 Jahren Vereinsmitglied, dankte dem Vorstand und den anwesenden Mitgliedern für ihr tolles Engagement, nun seien jedoch die Strukturen neu gelegt. Buchhändler Michael Schlageter: "Wir wollen uns jetzt nicht frustrieren lassen und positiv zurückblicken, denn unsere Arbeit war gut." Das Gremium beschloss eine außerordentlichen Mitgliederversammlung einzuberufen um darin den Verein aufzulösen.