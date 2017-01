Bodenseekreis Bürgerempfang in Frickingen: Ausblick mit Schweizer Freunden

300 Gäste sind zum Bürgerempfang in der Graf-Burchard-Halle gekommen. Auch Vertreter der Partnergemeinde Frick aus der Schweiz waren dabei.

Vor allem die Menschen der Gesamtgemeinde standen im Vordergrund beim diesjährigem Bürgerneujahrsempfang am vergangenen Sonntagabend in der Graf-Burchard-Halle in Frickingen. Jürgen Stukle schüttelte unzählige Hände, denn es waren trotz grassierender Grippewelle doch rund 300 Gäste gekommen.

Der Bürgermeister ehrte verdiente Mitbürger und ganz besonders herzlich fielen seine Beiträge zu den Gästen der Partnergemeinde Frick im Schweizer Kanton Aargau aus. Die Lebendigkeit dieser Partnerschaft wurde besonders deutlich bei der Ehrung des Gemeindeschreibers i.R. Heinz Schmid, der Gründungsmitglied und eine der tragenden Säulen der Gemeindepartnerschaft war. "Dein Wirken verdient höchsten Respekt und große Anerkennung", so Stukle, der Schmid auf einen Gemeinderatsbeschluss hin das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Frickingen aussprach. Der sichtlich gerührte Geehrte bedankte sich herzlich auch für die Einladung zu einem Wochenendaufenthalt in Frickingen. Gemeindeamann Daniel Suter aus Frick war ebenfalls sehr gerne zum Empfang erschienen und hielt eine herzliche, mit Annekdoten gespikte Rede in Schwiezerdütsch.

Der Musikverein Altheim, unter der Leitung von Stefan Strecker, übernahm gekonnt und stimmungsvoll die musikalische Unterhaltung und sorgte auch für die Bewirtung beim anschließenden Stehempfang. Nach dem musikalisch sehr gelungen untermalten Bilderrückblick auf das Jahr 2016 startete Bürgermeister Jürgen Stukle seine ambitionierte Rede mit einem nachdenklichen Rückschau auf das vergangene Jahr und die starken Unwetter die seine Gemeinde heimgesucht hatten. Sein großer Dank galt allen Helfern, die sich über alle Maßen engagiert hätten um noch Schlimmeres zu verhindern. Kritisch seine Anmerkungen zur US-Wahl und dem Wort des Jahres: "Postfaktisch". Beeindruckt zeigte er sich über die vollbrachte Leistung 35 Asylsuchende im gegenseitigem Respekt und gemeinsamen Miteinander in der Gemeinde aufgenommen zu haben. "Das Engagement des Helferkreises ist genauso herausragend wie unverzichtbar", erklärte ein strahlender Stukle. Er zeichnete einen Bogen der Ereignisse des letzten Jahres wie der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik und dem richtigen Weg in Sachen Klimaschutz, auf dem sich Frickingen befände. Stukle ermunterte weiter seine Mitbürger sich auch am Ziel, eines praktikablen und nachhaltigem Mobilitätskonzept für den ländlichen Raum, aktiv zu beteiligen. Der SÜDKURIER berichtete am 31. Dezember ausführlich über Stukles Rückblick und Ausblick. "Neben den 6,5 Millionen Euro im laufenden Haushalt wollen wir 2017 unglaubliche 4,1 Millionen Euro für Neuinvestitionen ausgeben", Stukle sprach in Zusammenhang mit dem neuen Haushalt von einem Kraftakt und einem absoluten Rekord, der extrem ambitioniert, aber solide und verantwortungsvoll finanziert wäre.

Immer wieder unterbrach er seine Rede um ein herzliches Dankeschön auszusprechen, dem Gemeinderat und seinen Mitarbeitern in der Verwaltung, aber auch dem Hausmeister in der Graf-Burchard-Halle und vielen weiteren Menschen. "Was uns in Frickingen aber Sorge bereitet ist die Nord-Süd-Verbindung", Stukle meinte die Sanierung und den Ausbau der Landstraße 207 die "in weite Ferne gerückt sei". "Lieber Herr Kruschwitz ein zweiter Blitzer im südlichen Bereich der Ortsdurchfahrt muss allerdings zwingend folgen", wies er den anwesenden ersten Landesbeamten des Bodenseekreises Joachim Kruschwitz nachdrücklich auf seine Sorgen hin. Auch die Einrichtung einer Tempo-30-Zone am Silberberg statt der vom Gemeinderat unterstützten Maßnahme eines generellen Tempo-40 in den Ortsdurchfahrten hielt Stukle nicht für Zielführend.

Ein Bürgerneujahresempfang lebt von unterschiedlichen Themen und das gelang dem Bürgermeister hervorragend. Seine Ehrung für die beiden "hochverdienten Persönlichkeiten aus unserer Mitte", Bruno Groß und Hubert Vögele fiel herzlich aus. Vögele dankte der Bürgermeister für seinen 50-jährigen Einsatz bei der SpVgg FAL, "du warst ein begnadeter Fußballer". Groß gehörte der Dank für sein überragendes Engagement für die Musik. "31 Jahre Dirigent, 31 Jahre immer da, immer in musikalischer Verantwortung für die Musikkapelle Altheim".

23 weitere Ehrungen für verdiente Blutspender hatte Stukle auszusprechen und ein äußerst gut gelaunter Bürgermeister freute sich sodann auf Albert Mayers etwas anderen Jahresrückblick, der wieder die Schmunzler auf seiner Seite hatte, aber auch zum Nachdenken anregte. Ein sehr gelungener und abwechslungsreicher Abend mit einem tollen Bürgermeister, den er sich trotz Erkältung nicht habe entgehen lassen wollen, so ein Eingeladener.

Die Gemeinde

Dort wo heute Frickingen liegt, siedelten einst bereits Menschen der Steinzeit und die Kelten. Die Gemeinde wurde 1094 erstmals urkundlich erwähnt, der Grund gehörte dann unter anderem den Grafen von Werdenberg-Heiligenberg, den Klöstern Salem und Petershausen sowie dem Überlinger Spital. Heute leben in Frickingen knapp 3000 Menschen. Frickingen hat die Ortsteile Altheim und Leustetten, die bis zur Kreisreform 1973 eigenständige Gemeinden waren. In Frickingen gibt es drei Museen, daher nennt sie sich auch die Drei-Museen-Gemeinde: Das Bodensee-Obstmuseum, das Tüftlerwerkstatt-Museum und das Gerber-Museum Lohmühle. In letzterem werden etwa alte Maschinen mit einem Wasserrad angetrieben.