Bodenseekreis Beim Business-Frühstück der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis dürfen quere Ideen Thema sein

Gute Gespräche und ein gehaltvolles Referat in der Camphill Ausbildungsstätten in Frickingen

Frickingen – Was haben der Unternehmer Hartmut Hueber, die Geschäftsstellenleiterin der Agentur für Arbeit, Karin Humpenöder, und der technische Vorstand der Firma Diehl Defence, Rainer Korte, gemeinsam? Sie sind Frühaufsteher! Beim Business Breakfast Bodensee der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis trafen sie sich am Donnerstagmorgen um 7.30 Uhr in den Camphill Ausbildungsstätten in Frickingen zum Frühstück. Camphill war Gastgeber für rund 70 Gäste, davon nur 25 Frauen, die sich zum Thema "Zukunft der Arbeit – Arbeit der Zukunft", miteinander austauschten.

Sollte man im Zeitalter Industrie 4.0 nicht die durch Digitalisierung wegfallenden Arbeitsplätze gleich vom Kollege Computer bezahlen lassen, also die Löhne und Gehälter der zu entlassenden Mitarbeiter in die Investition der Digitalisierung quasi miteinplanen? Gerade solche queren Ideen dürfen beim Business Breakfast angesprochen werden und sofort entwickelt sich am Stehtisch bei Kaffee und Croissant eine muntere Diskussion. Rainer Kroth winkt lächelnd ab, das wären sehr extreme Positionen einiger weniger, die im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung wohl keine Alternative darstellten. Diehl Defence setze auf die Weiterbildung und Spezialisierung der Mitarbeiter, da sei man auf einem sehr guten Weg.

Auch Hartmut Hueber, Inhaber der Firma Hueber Fensterbau in Überlingen, schüttelt den Kopf. "Ja, wenn das so einfach wäre, aber damit bräuchten wir dann sehr lange Zeit für die Amortisierung." Hueber integriert junge Flüchtlinge in seinem Unternehmen und berichtete über Erfahrungen. Da wird Karin Humpenöder hellhörig und freut sich. Natürlich gelänge es nicht alle Arbeitsplätze zu erhalten, die Zukunft der Arbeit sehe ganz anders aus als noch vor wenigen Jahren, berichtet die Arbeitsexpertin. Sie setzen in der Agentur für Arbeit aber auch auf Aus- und Weiterbildung. "In diesem Bereich kann man sehr viel tun, auch für ältere Arbeitnehmer", erklärt sie. Allerdings erkaufe sich unsere Gesellschaft den sozialen Frieden auch durch Hartz-4-Leistungen, sagt die Geschäftsstellenleiterin nachdenklich. "Das ist quasi ja schon der Computer, der die Löhne bezahlt", erklärte sie. Eine Platt form zu schaffen für diese Gespräche in lockerer Atmosphäre und für das Netzwerken sowie zukunftsweisende Unternehmen vorzustellen, das ist die Motivation für das Business Breakfast, erläutert Benedikt Otte, der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bodensee.

"Man sollte es sich zur Gewohnheit machen, früh aufzustehen", begrüßt er die Gäste und stellt die Camphil- Ausbildungsstätten als wichtige Sozialleistung dar, um Menschen im Sozialbereich zu Fachkräften auszubilden. Inge Schnell und Reinhard Wein, Geschäftsführer von Camphill, geben einen Überblick über 50 Jahre Camphill-Seminare, die seit 1965 mit der Gründungskonferenz in Föhrenbühl in Deutschland erfolgreich sind. Seit 2015 werden in Frickingen Heilerziehungsassistenten ausgebildet. "Wir lösen Randgruppen auf, indem sich mehrere Menschen zusammentun", erklärt Wein. Inge Schnell berichtet von 200 Schülern mit steigender Tendenz: "Wir sind entstanden aus den Bedürfnissen und nicht aus dem Impuls zu wachsen."

Jutta Rump referiert dann zum Thema "Zukunft der Arbeit" und der rasanten Geschwindigkeit der Veränderungen im Industriezeitalter 4.0. Die Professorin zählt zu den 40 führenden Köpfen im Bereich Personalmanagement. Die Betriebswirtschaftlerin führt in einem gehaltvollen Exkurs flott durch die Themen Megatrends – das sind demografische und technisch-ökologische Entwicklungen, sowie die gesellschaftliche Entwicklung und Nachfrage. "Wer von ihnen hat kein Smartphone? Alle. Sehen sie, das ist ein Megatrend. Wir erhalten heute alle Informationen in Echtzeit, dem kann sich keiner mehr entziehen und das hat große Auswirkungen auf die Arbeitswelt." In Echtzeit wird es in Frickingen 9.30 Uhr. Gerade noch Zeit für einen Rundgang durch die moderne und helle Ausbildungsstätte und dann eilen alle davon, um die Wirtschaftskraft im Bodenseekreis weiter voranzubringen.

Zur Person

Jutta Rump, Professorin aus Ludwigshafen am Rhein, zählt zu den führenden Wissenschaftlerinnen im deutschsprachigen Raum, wenn es um Allgemeine Betriebswirtschaft und Internationales Personalmanagement geht. Sie leitet das Institut für Beschäftigung und Employability und ist Autorin verschiedener Sachbücher. Rump berät unter anderem die Konferenz der Wirtschaftsminister.

