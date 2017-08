Frickingen Behindertenbeauftragte Bentele bespricht Barrierefreiheit

Beim Fachgespräch mit Verena Bentele geht es in Frickingen um das neue Bundesteilhabegesetz. Beteiligte fürchten, dass das neue Gesetzt auch mehr Bürokratie bedeutet.

Zu einem Fachgespräch über Inklusion und das neue Bundesteilhabegesetz kam Verena Bentele, Bundes-Beauftragte für die Belange der Menschen mit Behinderungen, nach Frickingen. Eingeladen hatte Leon Hahn, SPD-Bundestagskandidat im Bodenseekreis. Zahlreiche Vertreter hiesiger Einrichtungen nutzten den Termin zum Gedankenaustausch. Darunter waren etwa Vertreter der Überlinger Hospizgruppe, der Dorfgemeinschaft Lautenbach, der Seelsorge der Diözese Rottenburg im Dekanat Friedrichshafen oder von den Zieglerschen Anstalten aus Wilhelmsdorf. Gastgeber Reinhard Wein, Geschäftsführer der Camphill-Ausbildungen in Frickingen, war sicher, dass alle Anwesenden neue Ideen mit nach Hause nehmen können. Und so sprach Bentele in einem engagierten Vortrag über Barrierefreiheit und das neue Bundesteilhabegesetz, das am 30. Dezember 2016 in Kraft trat.

Bentele sprach von einem Bewusstseinswandel im Zuge des Gesetzes, das endlich die Behindertenrechts-Konventionen der Vereinten Nationen umsetze. Das 500 Seiten starke Gesetzbuch habe sie allerdings auch nicht komplett verstanden, räumte die Bundesbeauftragte ein. Bentele sprach sich insbesondere für den Anspruch auf inklusive Bildung aus, darunter verstehe sie einen gemeinsamen Unterricht mit Menschen ohne Behinderungen, wie sie ausdrücklich betonte. Dezentrale Wohnungsangebote ohne Zaun und Mauer lägen ihr auch sehr am Herzen.

Beteiligte fürchten mehr Bürokratie

In der neuen Trennung der Kostenübernahmen von Ausbildung und Lebenshilfe sahen ihre Zuhörer jedoch auch eine Zunahme der Bürokratie. Reinhold Küst, kaufmännischer Leiter der Dorfgemeinschaft Lautenbach: "Ich habe Angst vor dem Bürokratie-Aufwand, den das neue Gesetz mit sich bringt. Ich habe mal mit drei bis vier Mitarbeitern angefangen, jetzt sind wir schon zu zehnt und immer nur am Dokumentieren." Laut Bentele würden die neuen Regelungen noch bis zum Jahr 2022 untersucht und sie wäre dabei, auch Schwachstellen zu sammeln.

Zu Barrierefreiheit am Herd, auf der Straße und auch beim öffentlichen Nahverkehr auf dem Lande meldete sich auch Claudia Abend von den Zieglerschen Anstalten. Sie erklärte, dass die finanzielle Lage der Betroffenen ihnen oft einen Strich durch die Barrierefreiheit machen. Abend nannte als Beispiel die neuen Relay-Dienste für Gehörlose: "So ein Dienst, mittels Gebärdendolmetscher per App oder Telefon auch Handwerker kontaktieren zu können, Einkäufe zu tätigen oder einen Notruf abzusenden, kann bei Inanspruchnahme von nur ein paar Stunden wöchentlich bereits mit über 1000 Euro Kosten pro Monat zu Buche schlagen." Laut Bentele braucht es deutlich mehr Transparenz beim Thema Kostenübernahme durch die Krankenkassen: "Wer was zahlt, ist immer noch eine große Frage, und in diesem Falle bin ich für die Übernahme der Kosten durch die Versicherungen."

Schwachstellen werden gesammelt

Verena Bentele hoffte in diesem Zusammenhang darauf, dass sich die Gehörlosenverbände an die Schlichtungsstelle wendeten, fügte sie an. SPD-Bundestagskandidat Leon Hahn forderte bei der Beurteilung notwendiger Kostenübernahmen die Bundesregierung auf, die bürokratischen Hürden zu senken und den Betreuern mehr Vertrauen zu schenken. Damit erntete er viel Zuspruch bei den Beteiligten dieses Fachgesprächs.