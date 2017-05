Bodenseekreis Baubeginn nach Pfingsten: Gemeinderat beschließt weitere Arbeiten für Hochwasserschutz

Der Gemeinderat hat weitere Arbeiten für die Maßnahmen am Dorfbach vergeben. Neue Wildholzrechen mit Geröllfang sowie Tiefbauarbeiten sollen den Hochwasserschutz künftig sicherstellen. Baubeginn des ersten Bauabschnitts ist nach Pfingsten.

Die Starkregenereignisse im vergangenen Jahr haben dazu geführt, dass sich der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung vom Dienstagabend erneut mit den Maßnahmen zum Hochwasserschutz beschäftigte und die Aufträge zu den betreffenden Bauabschnitten vergab. Bereits im Februar dieses Jahres hatte das Gremium in öffentlichen Sitzungen einen ganzen Maßnahmenkatalog dazu verabschiedet. Michael Nothnagel vom Ingenieurbüro Reckmann aus Owingen stellte dem Gemeinderat und den Bürgern in seinem Sachvortrag noch einmal die verschiedenen Bauabschnitte für den Hochwasserschutz am Dorfbach vor.

Der erste Bauabschnitt beinhaltet den Bau zweier Wildholzrechen mit Geröllfang sowie den Einbau eines neuen Einlaufbauwerkes ungefähr auf Höhe des Holzbetriebes Viellieber. Ebenfalls vorgesehen ist die Aufdimensionierung der Wasserleitung auf einer Länge von 65 Metern mit Schachtbauwerk. Die Planung wurde mit den zuständigen Fachbehörden abgestimmt. Bürgermeister Jürgen Stukle lobte ausdrücklich die gute Zusammenarbeit und erklärte, die Fach- und Zuschussbehörden hätten einem frühzeitigen Baubeginn zugestimmt.

Der zweite Bauabschnitt umfasst die Tiefbauarbeiten in der Mühlenstraße. Hier will das Stadtwerk am See im Neubaugebiet "Am Dorfbach" Erdgas- und Glasfaserleitungen verlegen. Die Gemeinde Frickingen plant gleichzeitig den Austausch der Wasserleitungen auf einer Länge von 300 Metern. Der Neubau eines Kanals zur Ableitung des Dorfbachs und somit eine zusätzliche Hochwasserschutzmaßnahme ist in Planung. Eine gemeinsame Ausschreibung von Stadtwerk und Gemeinde war bereits im Vorfeld zur Sitzung erfolgt.

Das Ingenieurbüro Reckmann empfahl dem Gemeinderat, die Arbeiten zu einem Preis von 174 564,35 Euro an die beste Bieterin, die Firma Storz aus Ravensburg, zu vergeben.

Michael Nothnagel stellte den Gemeinderäten und Bürgern auch noch das geprüfte Ergebnis der Ausschreibung für den ersten Bauabschnitt vor. Die Firma Viellieber aus Frickingen hatte mit 335 975,59 Euro das günstigste Angebot abgegeben. Insgesamt werden laut Nothnagel für das gesamte Projekt mehr als 50 000 Euro an Mehrkosten erwartet. Dies habe die Gemeinde dem Regierungspräsidium bereits mitgeteilt. Gemessen an der Schadenssumme der Hochwasserereignisse stünden die Mehrkosten aber dennoch in Relation, betonte der Ingenieur aus Owingen. Die Gesamtkosten waren mit 400 000 Euro in den Vermögenshaushalt eingestellt worden. Der Frickinger Gemeinderat stimmte den Vergaben, wie vom Ingenieurbüro vorgeschlagen, schließlich einstimmig zu.

Baubeginn für den ersten Bauabschnitt ist nach Pfingsten. Vorgesehen ist eine Bauzeit von sechs bis acht Wochen. Der zweite Bauabschnitt beginnt dann gegen Ende Juni und wird laut Nothnagel ungefähr zwei bis drei Monate dauern. Für diese Zeit ist vom Gasthaus Adler bis zur Schützenstraße mit einer Beeinträchtigung des Straßenverkehrs zu rechnen.