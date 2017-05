Frickingen Ausstellung zeigt, warum Bienen so wichtig sind

Ausstellung zeigt, warum Bienen so wichtig sind

Das Bodensee-Obstmuseum in Frickingen zeigt eine Ausstellung über Bienen. Siegfried Wehrle spricht bei der Eröffnung von faszinierenden Tieren und betont zugleich: Mehr als 50 Prozent sind vom Aussterben bedroht

Von seiner Achtung vor den Tieren sprach Siegfried Wehrle, der Vorsitzende des Imkervereins Überlingen und vom Naturschutzbund (NABU), in seinem Vortrag anlässlich der Eröffnung der Ausstellung "Bienen als Bestäuber – Allroundtalent im Obstbau" im Bodensee-Obstmuseum in Frickingen. Birgit Bergmüller, in Frickingen für Tourismus und Kultur zuständig, hatte sich umfangreich auf die Eröffnung der Sonderausstellung am vergangenen Sonntag vorbereitet.

Diese ist der Auftakt zu einer Veranstaltungsreihe, die allerhand bietet: Eine Imkereiführung bei Barbara Dorn in Lippertsreute steht genauso auf dem Programm wie der Bau eines Insektenhotels oder Bienenprodukte in der anthroposophischen Medizin.

So richtete Bürgermeister Jürgen Stukle bei strahlendem Sonnenschein am internationalen Museumstag Worte des Dankes an Bergmüller, die viel Engagement bei der Konzeption der Sonderausstellung gezeigt hatte. Geöffnet ist die Schau von Juni bis September. Karl Schönenberger, Vorsitzender des Imkervereins Hohentwiel aus Steißlingen, begrüßte Bürgermeister Stukle mit den Worten: "Uns als großer Obstgemeinde ist es doch wichtig, dass die Biene hier ein gutes Wohlbefinden hat." Schönenberger wiederum betonte, Streuobstbau könne ohne die Biene nicht funktionieren.

Birgit Bergmüller sprach von einem packenden Thema und freute sich über das große Interesse, das auch die Schulen zeigten. "In vielen Gebieten in Deutschland sind die Insekten bereits bis zu 80 Prozent reduziert. Dem wollen wir hier entgegenwirken", sagte Bergmüller bei der Eröffnung.

Auf den Informationsbannern im Museum findet sich viel Wissenswertes über Bienen. Weltweit gibt es mehr als 20 000 Wildbienenarten, aber nur neun Honigbienenarten. Über die Hälfte dieser Bestäuber sind vom Aussterben bedroht. Siegfried Wehrle sprach sehr ambitioniert im voll besetzten Museum über diese "faszinierenden Tiere". Sollten ihre Nester jemanden stören, was häufig vorkomme, so könne derjenige ihn benachrichtigen. Und dies gelte ebenso für Wespen- oder Hornissennester. Die Hornisse sei wehrhaft, jedoch nicht aggressiv, sagte Wehrle und bezeichnete den Menschen in den meisten Fällen als den eigentlichen Aggressor. "Ich komme aber und siedele sie um. Dazu brauche ich eine Plastiktüte und vier Blatt Küchenrolle", erklärte Wehrle. Die Zuhörer erfuhren durch den Experten viel Interessantes über Bienen, Wespen und Hornissen. Beispielsweise vertilgen die Bewohner eines Wespennestes täglich 150 Gramm andere Insekten. Denn sie sind Jäger und Fleischfresser.

Wehrle redete über die Verantwortung und die Bringschuld des Menschen und appellierte ans Publikum, seine Botschaft weiter zu tragen. "Bitte lassen Sie uns gemeinsam eine lebensbejahende Gemeinschaft mit diesen wunderbaren Tieren pflegen." Sein Vortrag war anschließend Gesprächsthema an den Tischen bei Kaffee und Kuchen sowie guter Unterhaltung durch den Musikverein Altheim. Der heizte die Stimmung an diesem schönen Sonntag auf dem Frickinger Rathausplatz mit "Mama Loo" von den Les Humphries Singers an.



Obstmuseum

Im Ortskern gelegen dokumentiert das Bodensee-Obstmuseum die Geschichte und wirtschaftliche Entwicklung des Obstbaus. Dabei gibt es auch Informationen zu heutigen Anlagen und Bodensee-Obst als Marktbegriff. Das Obstmuseum ist von 1. Mai bis 1. November sonntags von 10.30 bis 12 Uhr geöffnet, Führungen nach Vereinbarung auch kurzfristig. Alle Termine der Sonderausstellung über Bienen gibt es unter: www.frickingen.de