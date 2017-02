Frickingen Altheim: Flächennutzungsplan wird erneut geändert

Ein Landschaftsbaubetrieb will sich im ausgewiesenen Gewerbegebiet im Ortsteil Altheim niederlassen

„Da die vorherigen Planungsstufen zu Diskussionen führten, waren einige Änderungen nötig“, beschreibt Stadtplaner Helmut Hornstein vor dem Frickinger Gemeinderat die Notwendigkeit für die zwölfte Änderung des Flächennutzungsplans.

Allgemein kritisiert worden sei vor allem die Größe und Lage des neuen Gebietes, da dieses spornhaft in die Landschaft vom Ort herausrage, berichtet Hornstein. Dies wurde mit dieser Änderung nun abgemildert, so der Stadtplaner weiter. Der Gemeinderat hat dem abgeänderten Flächennutzungsplan mit einer Enthaltung zugestimmt. Kern des neuen Flächennutzungsplans ist ein neues Gewerbe- und Mischbaugebiet in Altheim: Die Gemeinde möchte ansiedlungs- und erweiterungswilligen Betrieben auch in dem Teilort Entwicklungsmöglichkeiten bieten, konkret liege der Gemeinde die Anfrage eines Garten- und Landschaftsbaubetriebes vor, der sich in Altheim ansiedeln wolle.

Die Ausweisung eines neuen Gewerbe- und Mischbaugebiets wurde nötig, weil das Gewerbegebiet „Böttlin“ mittlerweile fast vollständig ausgebaut sei, führt Hornstein aus. Die Planung sehe entlang der Saudstraße eine gemischte Baufläche vor, an die sich eine gewerbliche Baufläche anschließe. Den Abschluss und Übergang in die freie Landschaft bilde wieder eine gemischte Baufläche. Die westlich und nördlich gelegenen Bereiche seien als „Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ vorgesehen, so Hornstein. Die Aufteilung der circa 1,5 Hektar gliedert sich in etwa 0,5 Hektar Baufläche und rund einen Hektar für den Naturschutz.

Auf Anfrage des Gemeinderates Walter Städele (Freie Wähler), ob von der relativ großen Fläche, die zum Naturschutz ausgewiesen sei, alles benötigt würde, entgegnete Hornstein, dass hier sehr großzügig geplant worden sei. Der nötige Ausgleich falle gering aus, aber für künftige Bauprojekte seien damit bereits Ausgleichsflächen vorhanden und kleinteilige Flicken könnten dadurch vermieden werden. Außerdem dienen die Schutzflächen zur Ortsrandbegrünung und der Einhaltung des erforderlichen Gewässerabstands entlang des Sodgrabens.