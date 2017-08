Frickingen Alt-Bauer Ernst Bär feiert seinen 90. Geburtstag im Geburtsort Frickingen-Heimatsweiler

So viele Torten wie in einer Konditorei und zahlreiche Gratulanten gehörten zum runden Geburtstag dazu

Mit einer langen Geburtstagstafel erwartete Ernst Bär seine Gratulanten auf seinem Gehöft in Frickingen-Heimatsweiler. Und die Geburtstags-Gäste kamen überaus zahlreich, um dem Alt-Bauern am Montag, 7. August, ihre Glückwünsche zu seinem 90. Jubelfest zu überbringen.

Dort wo Ernst Bär jetzt feierte, in Heimatsweiler, wurde er auch geboren. Er war eines von acht Geschwistern. Drei davon haben am gleichen Tag Geburtstag wie er. "Da haben meine Eltern Maßarbeit geleistet", so der Senior ganz verschmitzt. Seit 57 Jahren ist er mit Ehefrau Marianne verheiratet. Die gebürtige Dortmunderin schwärmt von ihren Kindern. "Da ist unser Bub, der Ernst-Michael und unsere Schwiegertochter Christine, sie hat auch die schöne Torte gebacken, und nicht zu vergessen unser Enkel Alexander". Ohne ihre Kinder würden sie vieles nicht mehr schaffen, gibt Marianne Bär freimütig zu. Um die Gesundheit ihres Mannes sei es halt nicht mehr so gut bestellt und darum freuten sie sich alle ganz besonders, dieses Fest im Familien- und Freundeskreis feiern zu dürfen, erzählt Marianne Bär.

Ernst Bär war im zweiten Weltkrieg in Russland, in Polen und in Frankreich. Besonders die Amerikaner hätten es in Frankreich nicht sehr gut mit ihm gemeint, erinnert der Landwirt sich. Groß sei deshalb der Schrecken gewesen, als nach seiner Rückkehr auf den heimatlichen Hof ein Amerikaner auf seinem Sofa gesessen habe. "Es handelte sich dabei aber um einen Cousin, den Sohn der 1911 nach Amerika ausgewanderten Schwester meines Vaters und mit dem habe ich mich dann gut verstanden", erinnert sich Ernst Bär. Sein ganzes Leben habe er im Grunde als Bauer auf dem großen Hof zugebracht, erzählt der Senior. Heute bewirtschaftet sein Sohn Ernst-Michael die 30 Hektar ausschließlich mit Äpfeln.

Marianne Bär brauchte eine ganze Weile um sich in Süddeutschland einzuleben, erzählt die Dortmunderin. Besonders die Fasnet hier habe sie erst gar nicht verstanden. "Wir hatten zuhause große Bälle und waren da alle sehr schick, hier hatte ich gleich eine Laufmasche im Strumpf."

So viele Torten wie in einer Konditorei stehen auf dem langen Tisch im West-Anbau des Hofes und die Familie aber auch Bürgermeister Jürgen Stukle, Gemeinderat Albert Mayer und viele Nachbarn, darunter die Familie Vögele aus Lippertsreute, lassen es sich beim Kaffee vortrefflich schmecken und feiern ausgiebig den runden Geburtstag in Heimatsweiler.