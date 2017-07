Frickingen Alle an einem Tisch: Helferkreis und Flüchtlinge feiern Sommerfest

Der Frickinger Helferkreis und die Flüchtlinge haben gemeinsam ein Sommerfest veranstaltet. Ehrenamtliche und Geflüchtete sind glücklich über die positive Entwicklung, die die Integration in Frickingen genommen hat.

Milchreis mit Kardamon, Tadik, ein iranisches Gericht aus Hühnchen Reis und Rosinen, aber auch typisch deutschen Nudelsalat und Hefezopf: Das waren nur einige der Köstlichkeiten, die sich beim Sommerfest des Helferkreises Frickingen auf einem langen Tisch aneinanderreihten. Zum zweiten Mal trafen sich Helfer und Flüchtlinge im Garten des Benvenut-Stengele-Hauses in Altheim. Und so herrschte reges Treiben an diesem sonnigen Nachmittag. Die Erwachsenen nutzten die gemeinsamen Stunden, um sich zu unterhalten, und die Kinder tobten herum.

"Die Kleinen auf der Schaukel gehören zu einer Jesiden-Familie aus dem Irak", wusste Thomas Oberle, der sich von Anfang an in der Frickinger Flüchtlingshilfe engagiert hat, zu berichten. Bei ihrer Ankunft im Februar 2016 waren genau diese Kinder stark traumatisiert gewesen und nun spielten sie ausgelassen beim Sommerfest. Über diese Entwicklung freuen sich die Helfer. Genau das sei es, was er unter Integration verstehe, erzählte Oberle mit leuchtenden Augen.

Der Helferkreis in Frickingen umfasst circa 40 Personen. Das entspricht in etwa der Anzahl der Flüchtlinge, die aus dem Irak, dem Iran, Afghanistan und Syrien nach Frickingen gekommen sind. Es sind überwiegend Großfamilien, die unter anderem im alten Schulhaus in Leustetten eine neue Bleibe gefunden haben. Eine zehnköpfige Jesiden-Familie – es sind fast nur Frauen – ist in Lampach untergekommen. Auf dem Sommerfest berichteten die Flüchtlinge, dass sie sehr gerne in Frickingen seien und es gut getroffen hätten. Darüber freuen sich Bürgermeister Jürgen Stukle und die Helfer gleichermaßen.

In gegenseitigem Respekt und dem Miteinander werde die Integration gelingen, hatte Bürgermeister Stukle bei einer Veranstaltung mit Udo Pursche, dem Leiter der Diakonie Überlingen, Anfang des vergangenen Jahres gesagt. "Heute freue ich mich riesig über das Ergebnis und mein Dank gilt in erster Linie diesem tollen Helferkreis", sagte Stukle bei dem Zusammentreffen in Frickingen und zog eine positive Bilanz. Morgens um 8 Uhr habe er den Bürgermeister auch schon angerufen, um etwas abzuklären und dieser sei jederzeit zu sprechen, lobte Thomas Oberle. Es seien vor allem die kurzen Wege, auf denen auch dieses Fest organisiert worden sei, die ein gegenseitiges Miteinander so unkompliziert machten, sagte Oberle. Gemeinderäte, die Ortsvorsteherin von Leustetten, Antonietta Kieback, die oft Transportfahrten für die Flüchtlingsfamilien übernimmt, sowie Dorothee Jenewein und ihr Mann Ludwig, die Deutschunterricht geben, engagieren sich im Helferkreis – so wie viele andere.

Von den Schattenseiten seiner Erfahrungen sprach Thomas Oberle. Obwohl man herausragende Ergebnisse beim Thema Praktikumsstellen für die Flüchtlinge im hiesigen Raum erreicht habe, er nannte als Beispiel die Gemeinde, das Lagerhäusle, aber auch ansässige Unternehmen, habe es aufgrund der drohenden Abschiebung immer wieder Probleme für Flüchtlinge gegeben. Hashmat Assadi kommt aus Afghanistan. Dies sei kein sicheres Land. Die Taliban hätten ihn mehrfach bedroht, erzählte der Vater von zwei Kindern. Assadi ist ausgebildeter Schweißer und hat mit der Firma Braunwarth in Überlingen einen Arbeitgeber gefunden. Das Unternehmen hatte dringend nach einem Schweißer gesucht.

So sei man dort sehr froh über den Afghanen und könne ihm einen langfristig gesicherten Arbeitsplatz bieten, sagte Oberle. Assadi, dessen jüngster Sohn Rachman im Juni 2016 im Überlinger Krankenhaus geboren wurde, sei von der Abschiebung bedroht. "Da Afghanistan zum sicheren Herkunftsland erklärt wurde", erklärte Oberle. "Die Politik entscheidet das, aber unsere Industrie sucht dringend Facharbeiter. Ich hoffe, dass dieser Fall als extremer Härtefall behandelt wird und die Familie bleiben darf", so Oberle.

Bürgermeister Jürgen Stukle fügte hinzu, dass man in Frickingen nicht den Hauch eines Vorfalls mit den geflüchteten Menschen erlebt habe. Es habe nicht einmal einen nennenswerten Streit gegeben. Die Polizei hätte nie eingeschaltet werden müssen. "Es ist nie etwas passiert. Das möchte ich ausdrücklich betonen", sagte Stukle. Das Sommerfest klang bei Kaffee aus. Einheimische und Flüchtlinge waren in Gespräche vertieft. Das Fest zeige, dass Integration passiert sei, so Thomas Oberle.