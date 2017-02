Frickingen 1,4 Millionen Euro für Hochwasserschutz in Frickingen

Der Gemeinderat Frickingen beschließt einstimmig ein entsprechendes Schutzkonzept. Der voll besetzte Saal zeigt die Besorgnis der Bürger. Bereits an Pfingsten sollen die Arbeiten beginnen.

Frickingen – Ein voll besetzter Rathaussaal zeigte am Dienstagabend bei der Gemeinderatssitzung, wie nahe den Frickingern das Thema Hochwasser geht. Nahe im wortwörtlichen Sinn, fließt der Dorfbach doch jetzt in nur zwei Metern Entfernung am Haus einer Anwohnerin in der Mühlenstraße vorbei. "Das waren vor den Unwettern im letzten Jahr fünf Meter Abstand gewesen, jetzt kriecht uns das Wasser buchstäblich die Wohnzimmerwände hoch", meldete sie sich besorgt zu Wort.

Hochwasser wird verursacht durch Fließgewässer und wild abfließende Gewässer, erklärte Ingenieur Jürgen Reckmann den Bürgern. Frickingen wurde im vergangenen Jahr von einem Unwetter von einer Dimension, die sich nüchtern als HQ 350 bezeichnet, getroffen. "Die jetzt zu ergreifenden Maßnahmen schützen uns bis zur Stufe HQ 100, wobei HQ 350 nicht das Dreieinhalbfache, sondern nur das etwa Eineinhalbfache in der Intensität bedeutet", erläuterte Reckmann und nahm allen Anwesenden damit gleich die Illusion eines vollständigen Schutzes durch die neu zu treffenden Maßnahmen. Die vorhandenen Rohre im Ort seien aber bisher nur in der Lage, ein Niederschalgsereignis der Bezeichnung HQ 15 aufzunehmen. Auch ohne das technische Verständnis eines Wasserbauingenieurs wurde jedem im Saal anhand der Differenz der Zahlen die Notwendigkeit dieses neuen Konzepts und der damit verbundenen Investition klar.

Die Gemeinde Frickingen will im großen Stil Abhilfe schaffen und lässt sich das neue Hochwasserschutzkonzept rund 1,4 Millionen Euro kosten. Die Starkregenereignisse im vergangenen Sommer mit ihren katastrophalen Auswirkungen veranlassten Bürgermeister Jürgen Stukle zu Beginn der Sitzung zu nochmaligem Reflektieren der Geschehnisse und wiederholtem Dank an alle Einwohner. "Die Katastrophe war damals nicht aufzuhalten und die Schäden entsprechend groß", so Stukle. Maßgebliches Ziel dieses neuen Konzeptes ist es, künftig das Wasser, das die Rohrleitungen im Ort nicht fassen können auf umliegende Wiesenflächen umzuleiten und zu verteilen, erklärte der Bürgermeister. Einstimmig beschloss der Gemeinderat das vom Ingenieurbüro Reckmann ausführlich vorgestellte neue Hochwasserschutzkonzept, das im wesentlichen drei Maßnahmen umfasst.

Im ersten Bauabschnitt, der bereits bis Pfingsten 2017 abgeschlossen sein soll, wird als erste Maßnahme ein vollkommen neues Rechenbauwerk im Bereich nördliche Mühlenstraße gebaut. Hier befinden sich die Übergänge, also der Zusammenfluss, von drei Bächen, die das Wasser aus einem insgesamt rund 350 Hektar großen Einzugsgebiet der Bäche in die Verrohrung der Gemeinde führen. Der Standort des neuen Rechens wird sich ungefähr gegenüber dem Grundstück des holzverarbeitenden Betriebes Viellieber befinden. Das bisherige Rechenbauwerk reichte für die bei extremen Regen mitgeführten Wassermassen aus dem etwa 350 Hektar großen Einzugsgebiet des Frickinger Dorfbachs nicht aus. "Der Rechen wird jetzt umgebaut in einer neuen Dimension", so Bürgermeister Stukle. Etwa 200 Meter oberhalb des neuen Rechenbauwerks wird in einer zweiten Maßnahme ein neuer Geröllfang entstehen, der dann etwa 450 bis 500 Kubikmeter fasst und Äste und Steine zurückhält.

Im zweiten Bauabschnitt, der im Herbst 2017 beginnen soll, wird dann die dritte Maßnahme erfolgen. Sie beinhaltet die Aufdimensionierung der vorhandenen Verdolung. Die bisherige Verrohrung innerhalb der Ortschaft wird auf 1400er Rohre aufgeweitet. Sorgfältig hatte das Ingenieurbüro verschiedene Maßnahmen überprüft, die entweder zu teuer oder nicht ausreichend waren und sich dann für die vorgestellte Lösung entschieden. Gemeinderat Walter Städele schlug vor, den Geröllfang mit einem Alarm zu sichern, damit rechtzeitig eine Warnung bei Verstopfung erfolgen könnte. Insgesamt beurteilte er die Maßnahmen wie folgt: "Wir bringen damit das Wasser aus der Ortschaft und sind damit sicher ein Stück weit gewappnet für die Zukunft." Von einem Bürger kam in der anschließenden Fragerunde die Besorgnis, dass landwirtschaftliche Flächen durch die zielgeführte Überflutung entwertet würden. Dieser Einwand sei zwar grundsätzlich berechtigt, doch blieben die Wiesen ja nach der Überflutung weiterhin Wiesen, antwortete Jürgen Stukle. Das Hochwasserschutzkonzept wird jetzt zur Prüfung und Anhörung den Fachbehörden sowie den betroffenen Eigentümern vorgelegt.

Rückblick

Die Frickinger hatten im Sommer 2016 gleich zweimal mit Hochwasser zu kämpfen. Zwei große Unwetter gingen über der Region nieder. Die Frickinger traf es am Schlimmsten. Durch den Starkregen trat der Weinbach über die Ufer und überflutete den Bereich Frickingen, Altheim und Leustetten. Mehrere Straßenzüge wurden von den Schlamm- und Wassermassen überschwemmt. Zweimal innerhalb von nur vier Wochen rückte ein Großaufgebot der Feuerwehren Frickingen, Überlingen, Salem und Ravensburg an. Schön früher hatte es Überflutungen in der Gemeinde gegeben, aber nicht in solchem Ausmaß und auch nicht so kurz hintereinander. Die Bürger zeigten bei den Aufräumarbeiten großen Zusammenhalt und griffen sich gegenseitig unter die Arme. (san)