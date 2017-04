Eriskirch Vater-Tochter-Ausstellung in der Alten Schule in Eriskirch eröffnet

Vater-Tochter-Ausstellung in der Alten Schule in Eriskirch eröffnet

Familie Amann vereint in der lebendigen Kunst: Vernissage zur "Vater-Tochter-Ausstellung Skulpturen, Malerei und Zeichnung" in der Alten Schule.

Eriskirch – Fast 100 Ausstellungen hat der Verein der Kulturfreunde Eriskirch in den fast 30 Jahren seines Bestehens in der Alten Schule organisiert. Bei vielen waren bedeutende Namen dabei. Doch am Freitagabend feierte der 180 Mitglieder starke Verein eine Premiere: Die Vernissage für eine Vater-Tochter-Ausstellung, wie der Vorsitzende Hans Sailer den rund 150 Besuchern im vollen Saal erläuterte. Walter und Julia Amann aus Tettnang bereicherten die Kunstszenerie der Gemeinde mit ihrer Kombination aus Skulpturen und Zeichnungen – mit Kunst der lebendigen Art, wie der Pfarrer und Kunstverständige Bernhard Staudacher in seiner Laudatio feststellte. Walter Amann verleihe totem Material organisches Leben als Kunstobjekt, seine Tochter freien Gedanken mit "lebendigem, freiem Strich" bleibenden Ausdruck auf Papier.

Vater Amann sei ja schon länger durch seine musischen Fähigkeiten bekannt, erklärte Hans Sailer in seiner Begrüßung. Schließlich ist er seit vielen Jahren Mitglied der Band Brassanova, einer echten "Boygroup", wie er süffisant anmerkte. Brassanova gab der Veranstaltung auch den musikalischen Rahmen. Doch der Tuba-Spieler habe dann "mit reiferen Jahren" eine andere künstlerische Ader in sich entdeckt: die Fähigkeit, schöne und spannende Skulpturen zu erstellen. Und dieses künstlerische Talent "liegt wohl offensichtlich in der Familie", stellte der Vorsitzende fest. Denn auch Tochter Julia beschäftigt sich intensiv mit Kunst: Sie malt und zeichnet auf vielfältige Weise. Das stellten Mitglieder der Kulturfreunde bei einem Besuch des Künstlers in Tettnang fest: Überall Skulpturen – und Bilder, die ebenfalls aus Künstlerhand stammen mussten. Es kam die Idee auf: Wenn Walter Amann in dem begehrten Kunstsaal ausstellen kann, "dann bitte mit Tochter". Eine besondere Ausstellung entstand.

Er schaffe aus starrem Material wie Stahl eine organische Plastik von "organischer Form". So beschrieb Pfarrer Bernhard Staudacher aus Baindt ein Kunstobjekt von Walter Amann, mit dem er seit vielen Jahren bekannt ist. Er meinte beispielgebend ein aus einer Platte hergestelltes stählernes Band, das sich zu einer runden Form schlängelt: "Schauen Sie die Linie, wie sie sich durchschwingt", schwärmte er. Die Objekte seien außer von ihrem künstlerischen Ausdruck auch von einer großen handwerklichen Qualität.

Die Bilder seiner Tochter seien in ihrer vielfältigen, lebendigen bis frechen Darstellung in der Ausstellung ein Kontrapunkt zu den Ruhe ausstrahlenden Skulpturen des Vaters. Man sehe, es seien Gedanken, die eben noch im Kopf und schon auf Papier zu sehen seien. "Man kann in ihren Bildern unheimlich viel entdecken", lobte Staudacher: "So ein Bild hat uns auch in Wochen noch etwas zu sagen."

Er arbeite viel mit dem PC und habe etwas mit den Händen schaffen wollen. So erklärt der 56-jährige Elektromeister Walter Amann im Gespräch mit dem SÜDKURIER selbst, warum er neben der Tuba auch zu Schweißgerät und Meißel griff, um Skulpturen und Plastiken herzustellen. Handwerklich sei er ja schon lange aktiv gewesen, doch es sei seine Ehefrau Klara gewesen, die dann die Leidenschaft für Kunst in ihm weckte. Seine Objekte finde er "in allem, was mich anspricht". Das Holz komme häufig von bedeutenden Bäumen, die irgendwann weichen mussten. So versuche er, dem Holz noch einmal Leben einzuhauchen.

Schon früh habe sie das Talent zur künstlerischen Gestaltung entdeckt, erklärt Tochter Julia ihre Leidenschaft. Ihre Eltern hätten sie dann damit gefördert. Die 23-Jährige studiert Sonderpädagogik in Ludwigsburg und hat dabei Kunst als ein Hauptfach belegt. Sie malt und zeichnet was ihr im Kopf herumgeht und was sie vor Augen hat: vor allem Menschen – und vor allem ältere. "Ich zeichne gerne alte Menschen", sagt sie. "Die sind interessanter als junge." Für die große Vielfalt ihrer Werke nennt die junge Künstlerin einen einfachen Grund: "Ich probiere mich aus."

Die "Vater-Tochter-Ausstellung Skulpturen, Malerei und Zeichnung" ist noch bis zum 14. Mai in der Alten Schule in Eriskirch zu besichtigen – da wo alle Ausstellungen der Kulturfreunde Eriskirch stattfinden. Öffnungszeiten sind Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr. Sonntags wird immer Walter Amann anwesend sein.