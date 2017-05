vor 4 Stunden Claudia Wörner Eriskirch Uferrenaturierung im Strandbad abgeschlossen

Das Strandbad Eriskirch und der benachbarte Grillplatz am See punkten jetzt mit mehr Natur: Die Maßnahmen zur Uferrenaturierung sind abgeschlossen. Eine neue Beobachtungsplattform lockt Naturfreunde. Am 20. Mai startet die neue Badesaison mit einem Tag der offenen Tür.