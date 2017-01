Eriskirch Schluss mit dem Bambi-Mythos: Ausstellung über Rehe im Naturschutzzentrum Eriskirch

Die sehenswerte Ausstellung "Das Reh" im Naturschutzzentrum Eriskirch hält viele Überraschungen bereit.

Wie heißt der Mann vom Reh? Hirsch? Zugegeben, selbst Biolehrer sollen sich bei dieser Frage schon blamiert haben. Seit Walt Disney in seinem berühmten Zeichentrickfilm Wildtiere fröhlich durch Wald und Flur hopsen ließ, gilt es als ausgemachte Sache: der Hirschpapa macht der Rehmama ein niedliches "Bambi". Das wird im Film vom Schicksal zwar hart gebeutelt – es muss mutterlos aufwachsen –, reift aber doch zu einem kapitalen Hirsch heran, der sich seinerseits wieder ein Rehlein anlacht. Eine verwegene biologische Karriere. Wie auch sonst wildbiologisch nicht alles ganz einwandfrei ist, was das Publikum an diesem Streifen so rührt.

Einem Hirsch im echten Leben etwa fiele es nie im Traum ein, sich um den Nachwuchs zu kümmern – wie auch keinem Rehbock. So nämlich heißt das männliche Tier, das die Rehgeiß begattet. Die beiden haben mit Walt Disneys Waldbewohnern im Kindchen-Schema nur eines gemeinsam: Sie sind klein. Unerwartet klein. Das fällt als erstes auf, wenn man im Naturschutzzentrum Eriskirch die neue Wechselausstellung "Das Reh" betritt. Bock und Geiß stehen da, kaum höher als ein Königspudel.

Wenn sie sich im Hochsommer paaren, passiert erst mal – nichts. Die Geiß trägt einen Keimling, doch – zweite Überraschung dieser Schau – er beginnt nicht zu wachsen. Erst vier bis fünf Monate später setzt die Entwicklung des Embryos ein. Eine äußerst praktische Laune der Natur, um beste Geburtsbedingungen zu ermöglichen. Durch das Phänomen der Keimruhe ist der Winter mit seinen widrigen Lebensbedingungen nämlich längst vorbei, wenn Rehe Mitte bis Ende Mai ihre Kitze werfen.

Fast wie ein modernes Kunstwerk sieht ein Exponat aus, das in einer Vitrine zu bestaunen ist: ein Rehkopf, der wie aus knallroten Fäden gewoben ist. Doch der Kopf ist keine Plastik, sondern ein Plastinat. "In die Adern eines toten Tiers wurde Kunstharz gespritzt", erläutert Gerhard Kersting, der Leiter des Naturschutzzentrums, "sodass die Blutgefäße sichtbar sind." Überraschung Nummer drei: Auch das Geweih, das der Bock jedes Jahr abwirft, enthält ein Geflecht von Gefäßen und wird somit durchblutet, "auch hier können die Tiere also Schmerz empfinden", so Kersting. Ein weiteres Plastinat veranschaulicht den Verdauungstrakt: Die Wiederkäuer, die ausgewiesene Feinschmecker sind, haben vier Mägen.

Apropos: Rehe äsen mit Vorliebe junge, zarte Triebspitzen. Schon ein einzelnes Tier kann viele Bäume zerstören. Wildschäden waren in früheren Zeiten nie ein Problem, solange jedenfalls nicht wie Luchs, Wolf und Bär mit Vorliebe junge, zarte Rehe fraßen. Doch diese natürlichen Feinde wurden vom Menschen ausgerottet, jetzt muss er als Jäger selber ran – sonst blieben viele Wälder artenarm, trotz regelmäßiger Aufforstung.

"Naturschutz ist die wichtigste Aufgabe der Jagd", sagt Gerhard Kersting. In diesem Sinn engagiert sich der Ökologische Jagdverband für höhere Abschusszahlen – und kommt mit jenen Waidmännern ins Gehege, welche die Tiere im Winter füttern, um den Wildbestand ebenso groß zu halten wie die Trophäensammlung an ihrer Wohnzimmerwand.

Auch für Kinder hat die Ausstellung einiges zu bieten. An einem Puzzle können sie erkunden, was Rehe so alles schlucken. Schublade auf, und man kann Fußspuren bestaunen: Mensch und Dachs sind Sohlengänger, das Reh als Zehenspitzengänger tanzt dagegen Ballett. Eine Entdeckung!

Ausstellung