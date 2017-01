Eriskirch Neujahrskonzerte der Musikkapelle Eriskirch: Wärmende Klänge zum kalten Start ins neue Jahr

Die Musikkapelle Eriskirch entführte ihr Publikum während der Neujahrskonzerte in "unterschiedliche Epochen, Musikrichtungen und Genres". Vier Mitglieder wurden für ihre Treue geehrt.

Auch bei Eiseskälte Anfang Januar: Mit dem traditionellen Festkonzert bescherte die Musikkapelle Eriskirch am Donnerstagabend in der Wilhelm-Schussen-Halle gut 300 Besuchern wieder einen warmen Start in das neue Jahr. Oder wie der Vorsitzende Alexander Lehmann in seiner Begrüßung ganz richtig feststellte: Die Musikkapelle entführte ihr Publikum in "unterschiedliche Epochen, Musikrichtungen und Genres". Großer Beifall sollte die Mühen der Musiker am Ende belohnen.

Dieser musikalische Jahresbeginn, der am Freitag seine Wiederholung fand, hat seit Jahrzehnten Tradition in Eriskirch und auch diesmal hatten die 55 Aktiven des 103-jährigen Vereins ein großes Programm vorbereitet, bei dem sie ihr breites Repertoire unter Beweis stellten. Sei es höchst lebhaft bei den Zigeunertänzen Puszta von Jan Van der Roost, sei es getragen wie die Valhalla Ouvertüre oder gar wild wie beim Marche grotesque zu Don Quixote: Unter der Regie von Dirigent Fabian Koch bewiesen die Ehrenamtlichen der Musikkapelle Eriskirch einmal mehr, dass sie ihre vielfältigen Instrumente einzeln und im Chor meisterhaft beherrschen. Die Schönbrunn Suite, The Lion King, Bohemian Lovers, der Trombone Rag mit dem Posaunen-Solo oder das abschließende Evergreen Medley waren weitere Stationen des zweistündigen Konzerts, das mit zunehmender Fortdauer das Publikum zu wachsendem Beifall lockte – der sich bis zu begeisterten Bravo-Rufen steigerte. Edmund Schraff sorgte mit launigen Erläuterungen für den erzählten Rahmen der Musikstücke.

Ein Mann saß dabei im Publikum, der die angenehme Pflicht hatte, die traditionellen Ehrungen des Abends vorzunehmen: Egbert Benz, der Vizepräsident des Blasmusikerverbandes Baden-Württemberg. So rief er in der Pause auf der Bühne vier Musikerinnen und Musiker zu sich, die der Kapelle seit vielen Jahren treu sind (siehe Infokasten). Egbert Benz, der dieses Konzert zuvor noch nicht erlebt hatte, äußerte sich im Gespräch begeistert von seinem Besuch: Er genieße den Abend, denn die Kapelle biete den Besuchern Musik auf hohem Niveau. Den Abend konnten die Besucher dann auch noch nach dem Konzert genießen, denn die Musiker luden anschließend zum gemütlichen Treffen in der alten Wilhelm-Schussen-Halle ein.

Ehrungen

Für zehnjährige Mitgliedschaft erhielten Carina Schraff und Alina Weber die Ehrennadel des Blasmusikerverbandes. Für 20 Jahre bekamen Manuela Lanz und Hannes Walzer unter dem Beifall des Publikums die Ehrennadel in Silber und eine Urkunde überreicht. (aep)