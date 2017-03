Eriskirch Neues Löschfahrzeug zum Geburtstag

Die Freiwillige Feuerwehr Eriskirch freut sich auf ihr Jubiläumswochenende von 7. bis 9. Juli 2017. Umso mehr, als der scheidende Bürgermeister Markus Spieth ihnen ein Abschiedsgeschenk zur Hauptversammlung mitbrachte: die Zusage, ein gebrauchtes Löschfahrzeug zu kaufen, das hauptsächlich für die Jugendfeuerwehr, aber auch für die Wehrmitglieder zur Verfügung steht, die das Leistungsabzeichen machen.

Eriskirch (afr) Die Feuerwehrleute in Eriskirch lassen ihren obersten Feuerwehrmann, Bürgermeister Markus Spieth, nur sehr ungern ziehen. Das stand in der Hauptversammlung bereits vor Spieths Grußwort fest. Das Abschiedsgeschenk, das Spieth der Feuerwehr zum Jubiläum versprochen hatte, sorgte für Begeisterung. "80 Prozent derer, die hier aktiv sind, kommen aus der Jugendfeuerwehr Eriskirch, und 50 Jahre Jugendfeuerwehr sind eine stolze Zahl. Ich habe aber auch gehört, dass wir Schwierigkeiten haben in der Ausbildung, weil wir riesige Fahrzeuge haben. Da kommen die Jugendlichen kaum an die Pumpen, wie soll man da eine ordentliche Ausbildung absolvieren? Deshalb hat der Gemeinderat beschlossen, Gelder zur Verfügung zu stellen. Wir können ein gebrauchtes LF8 kaufen, das noch TÜV hat und uns für die nächsten Jahre zur Verfügung steht, insbesondere für die Jugendfeuerwehr, aber auch für die Damen und Herren, die das Leistungsabzeichen machen", sagte Spieth.

125 Jahre Feuerwehr und 50 Jahre Jugendfeuerwehr, das soll von 7. bis 9. Juli mit einem Jubiläumswochenende, einem Tag der offenen Tür, viel Party und dem Leistungsabzeichen – und vielleicht schon mit dem neuen Löschfahrzeug gefeiert werden. Für Florian Petzi und Christof Fetscher hatte die Hauptversammlung einen ganz persönlichen Höhepunkt, denn beide wurden per Handschlag von Kommandant Reinhold Petzi aus der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr übernommen. 15 Kinder und 19 Jugendliche sind bei der Feuerwehr Eriskirch. Die aktive Wehr besteht aus 52 Männern und vier Frauen. Die Altersabteilung hat 14 Mitglieder.

Weniger rosig sieht es beim Geld aus. "Im vergangenen Jahr sind leider keine Spenden eingegangen", vermeldete Kassierer Dirk Pape in seinem 35. Kassenbericht. Dank der Zuschüsse von Gemeinde und Förderverein sei ihm dennoch ein ausgeglichener Haushalt gelungen. Abgesehen von den Einsätzen beim Großbrand im Feuerwehrhaus Kressbronn und bei einem Verkehrsunfall in Wolfzennen war es ein eher ruhiges Jahr. Die Wehrleute nutzten die Zeit, um beispielsweise in 380 Stunden Freizeit die Terrassenerweiterung in Angriff zu nehmen. Hauptsächlich wurde aber geübt und gelernt. "Es wurden 1172 Stunden für die Ausbildung aufgewendet, das bedeutet eine Steigerung von 95 Prozent gegenüber dem Vorjahr", ließ der Kommandant wissen. Das hatte Folgen: Insgesamt konnten sich zwölf Feuerwehrmitglieder über eine Beförderung freuen. Das beeindruckte selbst den stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbands, Klaus Dannecker.