Eriskirch Neues Konzept für den Gumpigen in Eriskirch

Neues Konzept für den Gumpigen in Eriskirch

Uwe Dietrich, Zunftmeister der Streibemahder, hat in jüngster Gemeinderatssitzung am Mittwochabend die Pläne für den nächsten Gumpigen Donnerstag vorgestellt.

Statt wie bisher am frühen Nachmittag soll das Rathaus erst um 16.30 Uhr gestürmt werden. "Direkt im Anschluss findet um 17.17 Uhr der Hemdglonkerumzug mit befreundeten Maskengruppen zum Platz in der neuen Ortsmitte statt", informierte Dietrich. Anstelle vor dem Rathaus werde der Narrenbaum erstmals auf dem Platz der neuen Ortsmitte gesetzt. Dann geht es weiter in die Wilhelm-Schussen-Halle zur Party mit "Rent a bänd". Das neue Konzept für den Gumpigen Donnerstag sei ein Versuch. "Wir hoffen, dass er von den Bürgern positiv aufgenommen wird und möglichst viele kommen", sagte Dietrich.