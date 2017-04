Am Montag Frühschoppen, neu arrangierte Pophits und Dixie-Jazz, sofern das Wetter mitspielt.

Bei trockenem Wetter lädt die Musikkapelle Eriskirch am Montag, 1. Mai, zum „Maihock“ am Kirchplatz in Eriskirch ein. Geboten wird jede Menge Livemusik. Zum Frühschoppen spielt ab 10.30 Uhr die Musikkapelle Obereisenbach. Um 14.30 Uhr spielt die Band „Anita Presents“, die sich aus Mitgliedern der Musikkapelle Eriskirch zusammensetzt. Besetzt ist die Band mit fünf Posaunisten, Tuba und Schlagzeug. Mirko Fischer von der Musikkapelle verspricht „Spaßmusik“ mit Krachern wie „Ring of fire“ bis hin zu Hits der Blues Brothers. Die Old Bottle Band unterhält ab 15.30 Uhr mit Dixie. Zu trinken gibt’s Antialkoholisches sowie Bier, Wein und Most. Als Speisen stehen Würste, Steaks und vegetarische Maultaschen auf der Speisekarte. (rup)