Eriskirch/Langenargen Minister Wolf bringt Geld für Bäder vorbei

Große Freude in Eriskirch und Langenargen über die Landeszuschüsse für die Aufwertung der Strandbäder.

Eriskirch/Langenargen – Der Bodensee ist für Stuttgarter nicht nur im Sommer ein beliebtes Reiseziel. Zwei Tage nach dem Auftritt von Innenminister Thomas Strobl beim Politischen Aschermittwoch gab sich am Freitag Minister Guido Wolf in der Schussengemeinde die Ehre, der neben Justiz und Europa auch für den Tourismus im Land zuständig ist. Wolf fuhr drei Tage lang auf seiner "Tourisbus-Tour" im Großvan durchs Ländle und stattete neben Eriskirch gestern auch Langenargen einen Besuch ab. Mit leeren Händen kam der Minister dabei nicht an den See: Beide Gemeinden erhielten Förderbescheide über stattliche Summen ausgehändigt, um in ihre Strandbäder zu investieren. "Es gibt nichts Herrlicheres, als einen Sommertag in einem Strandbad am Bodenseeufer zu verbringen", sagte der gebürtige Weingartener, für den als Kind das Langenargener Bad "oft die erste Adresse" gewesen sei, um in den See zu springen.

Fokus auf Familien gesetzt

Knapp 254 000 Euro erhält allein Langenargen aus dem Tourismus-Infrastrukturprogramm (TIP) des Landes in diesem Jahr, um das Strandbad zu modernisieren. Das deckt nach Aussage von Bürgermeister Achim Krafft etwa ein Viertel der Investitionskosten von einer Million Euro für den ersten Bauabschnitt. Eine ähnlich große Summe erhofft sich die Gemeinde aus dem Ausgleichsstock und damit eine Förderquote von 50 Prozent. Aktuell ist ein neues Kleinkindbecken geplant. Außerdem sollen die Liegefläche vergrößert und das Spielangebot auf dem Gelände neu strukturiert werden. Neben mehr Barrierefreiheit sind auch zusätzliche Sitzplätze auf der Terrasse des Kiosks direkt am See vorgesehen.

Damit will Langenargen sein Profil als Urlaubsort vor allem für Familien und Senioren weiter entwickeln; die Gemeinde darf bis 2018 mit dem Siegel "Familienferien" werben. In einem zweiten Bauabschnitt, den die Gemeinde in fünf bis zehn Jahren angehen will, sollen die Schwimmbadtechnik und der Rutschenturm erneuert werden, was auch noch mal eine Million Euro kosten wird. Für den Langenargener Bürgermeister ist die Weiterentwicklung der Infrastruktur im Ort gerade für den Tourismus als wichtiges wirtschaftliches Standbein unerlässlich. Die Gäste bleiben kürzer, also müsse man mehr Urlauber ansprechen und sie begeistern, damit sie wiederkommen. "Unser Klientel ist sehr anspruchsvoll", sagte Krafft und verwies darauf, das Langenargen auf Qualitäts- und nicht den Massentourismus setze.

Aufwertung des Strandbads

Für ein familienfreundliches Projekt erhält auch die Gemeinde Eriskirch einen Zuschuss von knapp 48 000 Euro aus dem TIP. Hier entsteht im Freibad auf einer Fläche von rund 2000 Quadratmetern ein attraktiver Wasserspielplatz – mit Piratenschiff, Wasserlauf, Archimedischer Schraube, Schaukeln, Hängematte, Klettergerüst und Pumpen. Mit der Finanzspritze vom Land sind – wie in Langenargen – rund ein Viertel der Kosten gedeckt. Der Spielplatz ist Teil der zu 70 Prozent vom Land finanzierten Uferrenaturierung, die mit Eröffnung der Freibadsaison am 18. Mai fertig sein soll. "Sowas bietet Gelegenheit für eine ministerielle Eröffnung", lud sich Guido Wolf quasi selbst ein. Für das Eriskircher Strandbad bedeuten beide Projekte eine enorme Aufwertung des Seeufers in diesem Bereich, die sich auch in den Gästezahlen widerspiegeln soll.

Nur eitel Sonnenschein gab es beim Ministerbesuch am Bodensee trotz besten Wetters dann aber doch nicht. Guido Wolf warb eindringlich dafür, den Bodensee als Dachmarke stärker als bisher gemeinsam zu bewerben und so als eine Urlaubsdestination zu vermarkten. Die Akteure hier wären "schlecht beraten, sich vor Ort auseinanderdividieren zu lassen", so Wolf.

Tourismus am See

In den Hotel-Betrieben (ab zehn Betten) rund um den Bodensee bis ins seenahe Hinterland wurden im Jahr 2015 gut 19,5 Millionen Gästeübernachtungen gezählt, was einem Anstieg von 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Zahlen liefert die Statistikplattform Bodensee, eine permanente Arbeitsgruppe der Kommission Wirtschaft der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK). Demnach entfielen 39 Prozent der Übernachtungen auf die deutschen Landkreise, 34 Prozent auf die Schweizer Kantone und 26 Prozent auf Vorarlberg. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in den Hotelbetrieben betrug 2,4 Tage. Dabei hielten sich die Gäste mit 3,2 Tagen am längsten in den Betrieben in Vorarlberg auf. Im Schnitt 2,6 Tage blieben die Gäste in den Betrieben der deutschen Region. Die Zahl der Ankünfte lag bei 8,3 Millionen Gästen. (kck)