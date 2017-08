Eriskirch Mann soll Partygäste in Eriskirch mit Messer bedroht haben

Mann soll Partygäste in Eriskirch mit Messer bedroht haben

Die Polizei ist wegen eines Streits nach Eriskirch zu einer "X-mas-Party" ausgerückt. Es war gemeldet worden, dass eine betrunkene Person randaliere und Partybesucher mit einem Küchenmesser bedrohe.

Der Vorfall hat sich laut Polizei am Sonntag gegen 2 Uhr in einer Gewerbehalle an der Seestraße ereignet. Security-Kräfte hatten einem mit 2,2 Promille alkoholisierten 18-Jährigen das Messer abgenommen und ihn auf dem Boden fixiert, nachdem er einen Security-Mitarbeiter beleidigt, körperlich angegriffen und mit Rockern gedroht haben soll.

Nachdem sich der junge Mann kurzfristig beruhigt hatte, aber erneut aggressiv wurde, als ihm eine Überstellung in die Obhut der Großeltern angeboten wurde, folgte ein richterlich angeordneter kostenpflichtiger Gewahrsam bei der Polizei. Mit sperren, drohen und spucken wurden die Begleitumstände des Transports zur ärztlichen Gewahrsamsprüfung und bis zur Unterbringung in der Gewahrsamseinrichtung beschrieben. Als alles nicht half, ließ sich der Alkoholisierte schließlich zu Boden sacken und musste in die Gewahrsamseinrichtungen getragen werden.

Bei ihrer Streifenfahrt waren Beamte zuvor auf eine bewusstlos an der Seestraße auf dem Boden liegende Person aufmerksam gemacht worden, worauf Notarzt und Rettungsdienstkräfte alarmiert wurden. Der mit über zwei Promille alkoholisierte 18-Jährige soll mit einer vierköpfigen Personengruppe in Streit geraten sein, in dessen Verlauf er gegen den Kopf geschlagen worden sein soll und zu Boden sackte. Im weiteren Verlauf soll er von den Gruppenmitgliedern auch getreten worden sein.

Kurz vor dem Eintreffen des Notarztes kam der 18-Jährige wieder zu sich und wurde aggressiv. Begleitet von Polizeibeamten, brachten ihn Rettungsdienstkräfte zur Untersuchung möglicher nicht vor Ort erkennbarer Verletzungen ins Krankenhaus Tettnang.