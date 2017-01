Eriskirch Laut, schnell und fetzig: Drei VW-Busse für die Musiker der Lumpenkapelle Eriskirch

Etwa 50 Auftritte hat die Lumpenkapelle Eriskirch pro Saison. Da kann es für die Spieler schnell stressig werden.

Auf den ersten Blick sehen sie unscheinbar aus. Drei schwarze VW-Busse, auf denen klein der Schriftzug "LK-Eriskirch" zu erkennen ist. Doch kaum kommen die Autos zum Stehen geht's los: Gut gelaunte Musiker mit Trompete, Posaune und anderen Instrumenten springen heraus – bereit für den Auftritt. Eines ihrer Stammstücke ist ein Nena-Medley "Nur geträumt", das die Lumpenkapelle Eriskirch (LK-EK) seit vielen Jahren spielt. Damit bringen die Musiker das närrische Volk ordentlich in Stimmung. "Wir haben immer ziemlich viel Spaß miteinander. Sonst würde das auch nicht funktionieren", sagt Simone Müller, Tuba-Spielerin. Während der Fasnet haben die Musiker nämlich viel zu tun. Etwa 50 Auftritte und Umzüge stehen auf dem Programm, oft drei Termine an einem Abend. "Stressig ist das auf jeden Fall. Man kann halt nie irgendwo bleiben. Vielleicht kurz was trinken und dann geht es gleich wieder weiter", erzählt die 35-Jährige.





Die Serie

Gegründet wurde die LK-EK 2004 durch Chef Marius Weisshaar und seine Freunde Mario Stofner sowie Stefan Müller. Mittlerweile sind es 40 Mitglieder. Die Lieder, die die Musiker bei ihren Auftritten spielen, sind vielfältig. "Wir haben Modernes, aber auch Lieder wie 'Fischerin vom Bodensee' – einfach eine bunte Mischung", erzählt Müller. Am Mittwoch, 22. Februar, dem Tag vor dem Gumpigen, organisiert die LK-EK um 20 Uhr einen Stimmungswettbewerb in der Festhalle mit drei weiteren Lumpenkapellen.

Zur Fasnet gehört fetzige Musik: In loser Folge stellen wir die Lumpenkapellen vor, die in Friedrichshafen und der Umgebung dafür sorgen.