Eriskirch Kulturfreunde freuen sich auf prominenten Zeichner

Cartoonist Peter Gaymann stellt im Sommer in Eriskirch aus

Und wieder ist Hans Sailer, dem Präsidenten der Kulturfreunde Eriskirch, ein großer Wurf gelungen: "Unerwartet und unverhofft hat einer der bekanntesten humoristischen Zeichner Deutschlands zugesagt." Im Sommer wird Peter Gaymann seine Hühner-, Schweine- und Katzenzeichnungen im Bürgerhaus "Alte Schule" ausstellen und wer bei der Vernissage am 23. Juni eines seiner zahlreichen Bücher ersteht und auch signieren lässt, bekommt als Bonus eine kleine Zeichnung, also einen original "P. Gay" mit ins Buch.

Unter den Freiwilligen vom Aufsichtsdienst wird Hans Sailer einen Gaymann-Kalender verlosen. Das braucht es wohl, denn die Ausstellung dauert sehr lange, nämlich bis zum 3. September. Die Frühjahrsausstellung wird vom 22. April bis 14. Mai stattfinden und von Walter und Julia Amann aus Tettnang bestückt. Der Vater setzt Skulpturen in Holz, Metall und Stein um, die Tochter malt. Für die Herbstausstellung vom 23. September bis 15. Oktober wird passend zu den Bildern der Lindauerin Lisa Kölbl-Thiele dagegen noch immer ein Skulptur-Künstler gesucht. Aber die Ausstellungen sind ja nur ein Teil des umfangreichen Jahresprogramms der Kulturfreunde Eriskirch. Am Samstag, 18. Februar, geht es los mit einer Wein- und Käseprobe regionaler Produkte im Bürgerhaus. Am 18. März gibt das "Büchele Quartett" aus Wangen ein Konzert im Schloss Gießen, bei dem Musik aus dem Barock gespielt wird. Das Schülerkonzert der Musikschule Tettnang findet am 25. März statt und die Theatergruppe Kehlen gibt sich am 6. Mai mit "Chaos im Bestattungshaus" in der Wilhelm-Schussen-Halle die Ehre. Am 20. Mai wird es wieder ein Schülervorspiel der Musikschule Vogel und Mirl geben und zum musikalischen Ausklang sielt die Tettnanger Gruppe "Loch Talmah" am 25. November irische Volksmusik im Bürgerhaus.

Der Freundeskreis ist auch wieder Mitveranstalter beim Riedlauf, der am 21. Mai stattfinden wird, außerdem beim "Tag des offenen Denkmals" am 10. September. Auch der erfolgreiche Weihnachtsflohmarkt auf der Hofstelle Walzer steht wieder am 4. und 5. November auf dem Programm.

Der Erlös wird auch in diesem Jahr für einen guten Zweck verwendet, denn der Verein selbst steht finanziell auf sicheren Beinen. "Wir freuen uns über jede Spende, aber hängen nicht am Spendentropf", formulierte es Schatzmeisterin Ilona Walzer in ihrem Jahresbericht am Freitagabend.

Für Gründungsmitglied und Schriftführer Bernhard Vesenmayer war es nach 29 Jahren die letzte Sitzung als Vorstandsmitglied, er trat sein Amt an die einstimmig gewählte Susanne Schaugg ab. Vizepräsident Adelhard Dieterle wurde im Amt bestätigt, auch er einstimmig.