Eriskirch Kernige Rede nicht nur von Strobl

Innenminister Thomas Strobl war Gast beim Politischer Aschermittwoch der CDU in Eriskirch. Bürgermeister Markus Spieth teilte beim Heimspiel kräftig aus.

Kraftvolle Reden, deftiges Essen, zünftige Blasmusik: Der Politische Aschermittwoch der CDU in Eriskirch bot einmal mehr alles, was die Gäste in der proppevollen Festhalle sich von diesem Abend erhofft hatten. Prominenter Gast war der Vize-Landeschef Thomas Strobl, der in seiner 45-minütigen Rede frei von der Leber weg allerdings auch ernste Töne anschlug. Dass er zuvor vom Hausherren, Bürgermeister Markus Spieth, sein Fett wegbekam, überraschte den Landesvorsitzenden und Bundes-Vize der Christdemokraten im Ministeramt doch einigermaßen. Spieth hatte ihm vorgeschlagen, sich doch um seinen frei werdenden Stuhl im Rathaus zu bewerben. Dann könne er selbst mal feststellen, wie das so sei als Gemeinde mit den bürokratischen Hürden und der Landesadministration. Außerdem: "Bürgermeister in Eriskirch ist doch besser, als Juniorpartner in Stuttgart zu sein", frotzelte der Schultes, der nach 24 Jahren im Amt nicht mehr antritt.

Bissiger Bürgermeister

Markus Spieth spickte seine letzte Aschermittwochs-Rede genussvoll mit politischen Spitzen – für jeden CDU-Granden im Saal mindestens eine. Dem Bundestagsabgeordneten und Gesundheitsexperten Lothar Riebsamen unterstellte er keck, er setze sich gerade für ein neues, anerkanntes Krankheitssymptom ein, das in Allensbach sogar auf Kassenkosten therapiert werde: das schwere Trauma wegen politischer Wahlniederlage. Grün-Schwarz im Land habe sicher wehgetan, und beim Bund hätten auch schon viele erste Angstzustände. Den nicht anwesenden Europaabgeordneten vom Bodensee, Norbert Lins, knöpfte sich Spieth wegen des erneut nutzlosen und unverständlichen Badeverbots am Eriskircher Seeufer vor.

Ein Badeverbot mit besten Wasserwerten, weil vor drei Jahren mal wieder ein Ravensburger beim Rutenfest in die Schussen brunzte, "das geht gar nicht". Und Landrat Lothar Wölfle musste sich gar anhören, dass die östlichen Kreisgemeinden mit ihm auf Kriegsfuß stünden. "Weil das Land Schotter verdienen will, darf man bei uns Kies abbauen", klagte Spieth gegen die "Zwangsbeglückung mit Naturschutz", um den Kiesabbau im Tettnanger Wald auszubauen. "Wir sind komplett dagegen, dass die einen Geld verdienen und die anderen die Rechnung zahlen", womit der Schultes vor allem die Bauern meinte.

Strobl nimmt's sportlich

Ja, Thomas Strobl war beeindruckt. Nicht nur wegen des "engagierten Vortrags des Bürgermeisters", auch wenn der keine Gemeinheit ausgelassen habe. "Warum hören Sie eigentlich uff?", fragte der Bundes- und Landespolitiker, um dann doch zu schmeicheln, statt zu schimpfen. Eriskirch sei nicht das Paradies, "aber ganz knapp daneben". Keine Schulden, Zwei-Parteien-System im Gemeinderat, bei der nur eine Stimme zur absoluten CDU-Mehrheit fehlt – eben fast paradiesische Zustände. Und mit dem Blick auf die Rednerliste (siehe Kasten) riet Strobl gar, es im nächsten Jahr mal mit dem Papst zu probieren. "Das wäre eine würdige Fortsetzung."

Doch mit Blick über den deutschen Tellerrand hinaus war es dem Minister dann nicht mehr nach liebenswürdiger Frotzelei zumute. Erdogan, Trump, islamistischer Terror und Putin, der Krieg vor den Toren Europas: Die Lage sei viel ernster, als mancher glauben wolle. Wohlstand, Sicherheit und Frieden seit 70 Jahren seien keine Selbstverständlichkeit. "Wir müssen in Deutschland begreifen, dass wir etwas zu verlieren, etwas zu verteidigen haben", beschwor Strobl fast diese europäische Gemeinschaft, die auseinander zu brechen drohe.

Dann blieb er doch nicht aus, der politische Schlagabtausch zum Wahlkampfauftakt. "Uns geht's gut", verwies Strobl auf den vierten Bundeshaushalt ohne neue Schulden trotz kräftiger Investitionen. Bevor Angela Merkel Kanzlerin wurde, sei Deutschland mit fünf Millionen Arbeitslosen der kranke Mann Europas gewesen. "Dorthin wollen wir nicht zurück", sagte der CDU-Bundespolitiker in Richtung des SPD-Spitzenkandidaten, über den sich die Genossen derzeit so freuen. "Entscheidend ist, wer sich am 24. September freut."

Keine Gefahr zu "vergrünern"

Mit einem Schlenker zur Landespolitik bog Thomas Strobl bei seiner Rede auf die Zielgeraden ein. Als Juniorpartner der Grünen Politik im Land zu machen, schmeckt den Christdemokraten nicht wirklich. Eine Gefahr zu "vergrünern" sieht er trotzdem nicht: "Wir geben in wichtigen Feldern der Landespolitik ganz gut den Takt vor.

" Phasenweise echauffierte er sich an seinem Rednerpult allerdings schon und rief wortgewaltig in den Saal, dass es bei Themen wie Bildung oder Polizei "gut ist, dass die CDU wieder dabei ist" – in Regierungsverantwortung und nicht auf der Oppositionsbank, versteht sich.

Dafür warb zum Abschluss auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Lothar Riebsamen, der selbst zur Wahl steht. Die Marschrichtung ist klar: Rot-Rot-Grün verhindern.

Rednerliste

Der Politische Aschermittwoch in Eriskirch kann, was Tradition und Prominenz angeht, mit hochkarätigen Konkurrenzveranstaltungen im Süden der Republik seit Jahren mithalten. Die ersten beiden Veranstaltungen fanden noch im Landgasthaus Vierjahreszeiten in Dillmanshof statt und hatten 1985 und 1987 die selben Redner – den damaligen Bundestagsabgeordneten Elmar Kolb und den Landtagsabgeordneten Ernst Arnegger. 1992 fand der erst Politische Aschermittwoch der Schussengemeinde in der Festhalle mit Musik und Bewirtung statt. Es sprachen Ulrich Müller, damals CDU-Kandidat für den Landtag, und Bundestagsabgeordnete Andreas Schockenhoff.

Ab 1996 wurde der politische Schlagabtausch am Ende der Fasnet in der Schussengemeinde zur Tradition. Auf der Rednerliste standen bisher Alois Graf von Waldburg-Zeil (1996), Manfred Rommel (1998), Ernst Mühlemann (2001), Wolfgang Schäuble (2002), Anette Schavan (2004), Erwin Teufel (2006), Stefan Mappus (2009), Barbara Stamm (2011), Volker Kauder (2012), Guido Wolf (2013), Günther Oettinger (2014), Heiner Geißler (2016) und nun Thomas Strobl. (kck)