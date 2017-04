Eriskirch Inklusives Wohnen in Eriskirch nimmt Form an

Inklusives Wohnen in Eriskirch nimmt Form an

Menschen mit einer Behinderung möchten so leben wie alle anderen auch – mitten in der Gemeinschaft. Das sollen in Eriskirch zwei neue Wohnbauprojekte ermöglichen.

"Inklusives Wohnen im Quartier Schlatt" lautet die Überschrift. Die Firma Plümer Wohnbau GmbH plant an der Ecke Greuther Straße/Schubertstraße drei Mehrfamilienhäuser mit 21 Wohnungen. Vorgesehen sind elf Plätze für Inklusionswohnen. Dieses Vorhaben war dem Gemeinderat schon bekannt. Umgesetzt wird es mit der Stiftung Liebenau. In direkter Nachbarschaft – auf einem Grundstück der evangelischen Kirchengemeinde – will die Diakonie Pfingstweid ein ähnliches Projekt realisieren. Mit fünf Einzelappartements und Zweier-Wohngemeinschaften.

Personen mit geistiger, körperlicher oder seelischer Behinderung sollen ein neues Zuhause in Eriskirch finden, sagte Jörg Munk, Geschäftsführer der Liebenau Teilhabe. Erfreut aufgenommen haben die Gemeinderäte, dass die Träger die Häuser gemeinsam betreuen und Synergieeffekte erzeugen möchten. Lars Kehling, pädagogischer Vorstand, berichtete, dass es sich bei den Ideen der Diakonie Pfingstweid erst um eine Vorplanung handele. Fördergelder vom Land und aus der Aktion Mensch müssen abgewartet werden. "Da rechnen noch viele Menschen mit", sagte Kehling zu den Plänen für das Grundstück neben der evangelischen Kirche. Der Gemeindeentwicklungsplanung rund um Wohnen für Jung und Alt entsprechen die Bauprojekte schon mal. Gerade inklusives Wohnen sei eine Herausforderung und Anforderung an die Gemeinde, sagte Bürgermeister Markus Spieth in der Sitzung.

Die Einrichtungen möchten die Angebote und Strukturen in Eriskirch nutzen. Etwa die Vereine. Der Weg soll von Komplexstandorten hin zum Leben in der Gemeinde führen. Gisela Walzer (FWV) sagte: "Wir haben lange überlegt, was wir dort machen. Ich freue mich schon auf die Begegnung mit den behinderten Menschen." Inhaltlich weltklasse, gemeinschaftliche Leistung, große Akzeptanz: "Viel mehr Lob kann man aus dem Gemeinderat nicht mitnehmen", kommentierte Bürgermeister Spieth die Wortmeldungen der Gemeinderatsmitglieder. Die Vorplanung wurde mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen.

Wohnen, Gewerbe, Gastronomie

Einvernehmen erhielt der Bauantrag zum Vorhaben Greuther Straße/Schubertstraße. "Es ist eine gefällige Architektur, die sich nicht aufdrängt", sagte Bauamtsleiter Frank Jehle. Das Gebäude füge sich gut in die Nachbarschaft ein. Das Moderne nehme die ältere Baukultur auf. Einige Befreiungen vom Bebauungsplan waren dennoch nötig: Beispielsweise wird das Pflanzgebot nicht eingehalten. Das Baufenster wird überschritten. Außerdem die Festlegungen zu Höhen und Geschossigkeit. Wohnen, Gewerbe und Gastronomie an einem Ort: Die vorgelegte Planung entspricht dem Entwurf aus dem Wettbewerb, in dem sich die Firma Plümer Wohnbau durchgesetzt hatte. Ursprünglich waren einmal ein Kindergarten und eine Kirche auf dem Grundstück vorgesehen gewesen.