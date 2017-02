vor 1 Stunde Claudia Wörner Eriskirch Ganz Eriskirch soll an der Fasent mitfeiern

Die Narrenzunft Streibemahder hat das Programm für die Fasnet in Eriskirch etwas geändert und gestrafft. Ziel ist es, am Gumpigen Donnerstag wieder mehr Menschen zum Mitfeiern auf die Straße zu bringen. So wird der Narrenbaum erstmals an der neuen Ortsmitte aufgestellt und das Programm rückt auf den späteren Nachmittag.

