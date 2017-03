Eriskirch Fototag Oberschwaben-Bodensee in der Wilhelm-Schussen-Halle

Fototag Oberschwaben-Bodensee in der Wilhelm-Schussen-Halle

Die Fotogruppe Kreativ Eriskirch lädt am Sonntag zum Spektakel rund um die Fotografie ein. Geboten werden Multimediaschauen und in drei Wettbewerben werden die besten Fotografien gekürt.

Die Fotogruppe Kreativ Eriskirch lädt am Sonntag, 12. März zum Fototag Oberschwaben-Bodensee in die Wilhelm-Schussen-Halle in Eriskirch ein. Der Fototag setzt sich aus 15 Fotoclubs zusammen.

Eröffnet wird der Fototag um 9.30 Uhr von Hans-Peter Sauter, dem Vorsitzenden der Fotogruppe Kreativ Eriskirch, mit einem kurzen Rückblick auf die letzten zehn Jahre, gefolgt von einem Grußwort von Bürgermeister Spieth.

Höhepunkt des Fototags ist ein Fotowettbewerb mit drei Kategorien: dem Teamwettbewerb mit dem Thema „Vergangenes“, dem Einzelwettbewerb zum Thema „Highkey-Fotografie“ und als Zusatzthema „Experimente“. Die zum Wettbewerb eingereichten Bilder werden um 10.15 Uhr vorgeführt. Die Siegerehrung findet um 16.15 Uhr statt.

Dazwischen liegen drei Multimediaschauen: Axel Kottal zeigt um 11.30 Uhr die Schau „Tierisch witzig“. Sie konzentriert sich auf Tierbilder, die zum Schmunzeln und Lachen anregen. Die Schau „Elements of Earth“ von Susanne und Ralf Walter steht um 12.15 Uhr auf dem Plan: Wasser, Luft, Erde und Feuer – die Schönheiten der Natur werden mit traumhaften Bildern und beeindruckenden Filmaufnahmen vor allem aus Island, Schottland und von der Nordsee präsentiert; ein packender Soundtrack inklusive. Von 12.15 bis 13.15 Uhr ist Mittagspause.

Angela Heinsohn und Ralf Meichsner entführen dann um 14.30 Uhr nach Namibia. Mit dem Geländewagen reisen sie von Windhoek zum Etosha Nationalpark und von dort über den Van Zyls Pass in das weitgehend unerschlossene Kaokeveld. (rup)