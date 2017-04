Eriskirch Festhalle kostet mehr als sieben Millionen Euro

Die Architekten Plösser haben im Gemeinderat den aktuellen Planungsstand und eine Kostenberechnung für die Sanierung der Turn- und Festhalle in Eriskirch vorgestellt.

Die Gemeinde Eriskirch geht den nächsten Schritt: Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend beschlossen, das Baugenehmigungsverfahren für die Sanierung der Turn- und Festhalle fortzuführen. Zuvor hatten die Architekten Manuel und Werner Plösser sowie Ingenieure ausgiebig über Planungsstand und Kostenberechnung informiert.

"Das ist die Quintessenz aus vielen Planungsrunden", sagte Manuel Plösser, ehe er Details zu Bestandsaufnahme und Weiterentwicklung der Halle erläuterte. Auf der Basis des vom Gemeinderat beschlossenen Vorentwurfs wurden Flächen und Kosten optimiert – in Zusammenarbeit mit den beteiligten Fachbüros. So kann beispielsweise die bestehende Heizung, die sich im Untergeschoss befindet, weiterhin genutzt werden. Sie war erst 2010 erneuert worden. Gerechnet wird mit einer Kessel-Lebensdauer von 30 Jahren.

Bisher lag eine Kostenschätzung für Umbau und Erweiterung der Halle vor. Durch die Mitarbeit der Fachbüros gibt es nun auch eine sogenannte Kostenberechnung. Diese ist genauer und liegt (Stand Ende April) bei 7,17 Millionen Euro, berichtete Werner Plösser. Mit dem Baubeginn rechnen die Planer – unter Einbeziehung von Zuschussantrag, Zuschussbescheid und Ausschreibung des Vorhabens – im Frühjahr 2019. In der Fortschreibung liegen die Kosten dann bei 7,57 Millionen Euro brutto. "Das ist Kostenehrlichkeit. Auch gegenüber der Bevölkerung", sagte Bürgermeister Markus Spieth in der Gemeinderatssitzung. Im Frühjahr 2018 – nach Eingang des Zuwendungsbescheids – besteht nochmals Gelegenheit, das Bauprojekt zu besprechen. Parallel wird sich der Festhallenausschuss weiter mit der Gestaltung beschäftigen und am Technikkonzept tüfteln.