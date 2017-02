Eriskirch Eriskirchs Bürgermeister will nicht mehr

Nach drei Amtszeiten hat Markus Spieth genug. Er wird im kommenden Jahr nicht mehr um das Amt des Bürgermeisters der Seegemeinde kandidieren.

Mit dieser Nachricht überraschte der 53-Jährige am Mittwochabend die Besucher der Einwohner-Versammlung in der Wilhelm-Schussen-Halle. "Seit nunmehr fast 24 Jahren darf ich Bürgermeister dieser schönen Gemeinde Eriskirch sein, nachdem ich drei Jahre zuvor bereits als Hauptamtsleiter der Gemeinde meine Kenntnisse einbringen durfte. Die Aufgaben der vergangenen Jahre waren spannend, die zahlreichen Begegnungen mit den Einwohnern und Gästen der Gemeinde waren eine große Bereicherung für mein Leben. Und es stehen für die Zukunft weitere Aufgaben an, die Freude bereiten und Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen. Trotzdem habe ich mich entschlossen im nächsten Jahr nicht zum vierten Mal für dieses Amt zu kandidieren, denn Demokratie lebt vom Wechsel und ich möchte mich neuen Herausforderungen zuwenden", sagte Spieth. In seiner Rede verweis er darauf, dass sein Nachfolger beziehungsweise seine Nachfolgerin eine schuldenfreie Gemeinde vorfinde. Viele würden möglicherweise seine Entscheidung bedauern, "aber ich möchte der Gemeinde und den Einwohnern die Möglichkeit geben, sich neu zu orientieren. Ich möchte Bürgern, denen meine Entscheidungen nicht so gefallen haben, die Chance geben, mit einem neuen Rathauschef zu besseren Lösungen zu kommen. Ich möchte der Gemeinde die Chance offen halten, sich weiter zu entwickeln," sagte er.