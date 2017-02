Eriskirch Bürgermeisterwahl in Eriskirch: Die Bürger bestimmen sein Wahlprogramm

Arman Aigner kandidiert für das Bürgermeisteramt in Eriskirch. Aktuell leitet er den Wasserschutzpolizeiposten in Langenargen.

Eriskirch – Arman Aigner hat als Erster seine Bewerbung um das Amt des Bürgermeisters in den Briefkasten des Eriskircher Rathauses eingeworfen. Der 45-jährige Leiter des Langenargener Wasserschutzpolizeipostens lebt mit seiner Frau Susanne und seinen drei Kindern im Eriskircher Ortsteil Schlatt. "Ich war schon immer an Kommunalpolitik und an Politik, die mich persönlich betrifft, interessiert", sagt er zu seiner Motivation den Stuhl des scheidenden Bürgermeisters Markus Spieth zu übernehmen.

Als Sohn armenischer Auswanderer wurde Arman Aigner 1971 in Istanbul geboren. Berits im Alter von drei Jahren kam er nach Konstanz, wo er aufgewachsen und zur Schule gegangen ist. "Hier war ich in Sport- und Musikvereinen, dem Jugendblasorchester Konstanz sowie in der katholischen Kirchengemeinde St. Gallus als Ministrant und in der Jugendarbeit aktiv", erinnert sich Aigner an seine Kindheit und Jugend in Baden. Nach Abschluss der Fachhochschulreife absolvierte er zunächst eine Ausbildung zum Goldschmied. Seit 1996 ist er Polizeibeamter beim Land Baden-Württemberg. Über Stationen beim Landeskriminalamt und bei der Landespolizeidirektion Tübingen kam er 2009 zur Wasserschutzpolizei Friedrichshafen.

Mit Hausbesuchen bei den Eriskircher Bürgern hat Arman Aigner bereits begonnen. Außerdem sucht er jeden Freitag ab 14 Uhr das Gespräch auf dem Wochenmarkt auf dem Platz der neuen Ortsmitte. "Auf ein genaues Wahlprogramm möchte ich mich erst festlegen, wenn ich mit möglichst vielen Bürgern gesprochen habe", sagt der Kandidat, der in seiner Freizeit die Bassklarinette in der Musikkapelle Eriskirch spielt und gerne sportlich unterwegs ist. "Es soll die Wünsche der Bürger widerspiegeln und dafür muss ich wissen, wo der Schuh drückt." Bisher seien ihm die Bürger durchweg sehr offen begegnet. Dies sieht Aigner als Indiz, dass es bislang in Eriskirch sehr gut gelaufen und Interesse am kommunalen Geschehen da sei.

Durch seine Tätigkeit als Dienststellenleiter hat Arman Aigner viel Kontakt mit Menschen und Behörden von Rathäusern über das Landratsamt des Bodenseekreises bis zum Regierungspräsidium in Tübingen. "Teamarbeit und die Fähigkeit gut zu kommunizieren sind hier genauso gefragt wie Durchsetzungskraft und Entscheidungsfähigkeit", nennt er Schlüsselqualifikationen, die auch ein Bürgermeister braucht. Profitieren würde er auch im Rathaus von seinem Studium zum Diplom-Verwaltungswirt Polizei an der Polizeihochschule in Villingen-Schwenningen. "Nach 21 Jahren bei der Polizei suche ich nach einer neuen Herausforderung", gibt Aigner als weiteren Punkt für seine Kandidatur an.

Ganz oben auf Aigners Wunschliste steht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. "Ich bin mit drei Kindern zwischen zwei und acht Jahren gerade selbst in der Lebensphase, in der man sich eine flexible Kinderbetreuung wünscht", erläutert er. Zu denken gibt ihm, dass er schon jetzt weiß, dass es für die Jüngste ab Herbst keinen Kindergartenplatz in Eriskirch geben wird. "In diesem Bereich würde ich mich für probate und schnelle Lösungen einsetzen." Ganz wichtig ist Aigner die Beteiligung der Bürger am Gemeindegeschehen. "Ich hole mir prinzipiell gerne die Meinung meines Gegenübers ein. Je mehr man weiß, desto sicherer kann man sein, das Richtige zu tun."

Wahlprogramm

Die Bürgermeisterwahl in Eriskirch findet am 9. April statt.

Armann Aigner möchte sein Wahlprogramm an den Wünschen der Bürger ausrichten. In Gesprächen haben sich bereits einige Themen herauskristallisiert:

Sozialer Wohnungsbau: Den Spagat zwischen dem Wunsch nach bezahlbarem Wohnraum und dem Erhalt des dörflichen Charakters von Eriskirch lösen.

Senioren: Eine zentrale Anlaufstelle für das bereits bestehende gute Angebot schaffen, zum Beispiel in Form einer Seniorenbegegnungsstätte. Als Standort könnte sich Aigner den leer stehenden Supermarkt in Mariabrunn vorstellen.

Landschaftsschutzgebiet Tettnanger Wald: Aigner stellt sich auf die Seite der Landwirte, die gegen die Ausweitung des Landschaftsschutzgebiets sind und sich in ihrer Existenz bedroht fühlen. Allein mit Hochstämmen und Fallobst lasse sich nicht mehr wirtschaftlich arbeiten.

Bürgerbeteiligung: Vorstellen kann sich Aigner einen regelmäßigen Bürgermeister-Stammtisch, um unkompliziert mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Einführen würde er eine weitere Bürgerfragestunde am Ende der Gemeinderatssitzung.

Finanzen: Das Geld will Aigner weiterhin im Auge behalten, aber auch Investitionen tätigen, die die Lebensqualität der Bürger erhöhen.

Das Geld will Aigner weiterhin im Auge behalten, aber auch Investitionen tätigen, die die Lebensqualität der Bürger erhöhen. Kleine Themen nicht vergessen: Bessere Straßenbeleuchtung für mehr Sicherheit, Breitbandausbau im ländlichen Raum, öffentliche Mülleimer an Bushaltestellen und auf Spielplätzen.

Informationen im Internet: www.arman-aigner.de