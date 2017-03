Eriskirch Bürgermeisterwahl in Eriskich: 450 Bürger wollen Kandidaten sehen

Die Bürgermeisterkandidaten Arman Aigner, Mirko Meinel und Thilo Reiss stellten am Donnerstagabend in der Festhalle in Eriskich ihre Ziele vor. Alle drei wollen am 9. oder 30. April die Bürgermeisterwahl in der Seegemeinde für sich entscheiden. Amtsinhaber Markus Spieth tritt nicht mehr an.

Zum Teil Stehen mussten die rund 450 Eriskircher, die am Donnerstagabend in die Festhalle gekommen waren, um die drei Bürgermeisterkandidaten in Eriskirch Mirko Meinel, Arman Aigner und Thilo Reiss zu hören und zu sehen – und zwar in dieser gelosten Reihenfolge. Jeder hatte 15 Minuten, ohne die Möglichkeit von Fragen. In allen drei Vorstellungen war die Schaffung von Kindergartenplätzen ein heißes Thema. Es gab aber auch viel Zufriedenheit mit der bisherigen Arbeit von Bürgermeister Markus Spieth, insbesondere mit der Finanzlage, und ähnliche Ziele.

Wenn die Vereine sagten, sie brauchen eine neue Festhalle, sage er ja, "aber bitte behaltet auch die Kosten im Auge", so Meinel, was auch Aigner forderte. Aus Sicht von Reiss steht einer zügigen Umsetzung nichts im Wege. Wichtig ist den drei Kandidaten parallel dazu auch der Kindergartenausbau. "Herr Spieth, ich bin mit ihrer Arbeit sehr zufrieden, in dem Punkt aber nicht", so Meinel. Hintergrund ist, dass es statistisch 2018 einen Überschuss geben soll: Zwölf Kindern könnten nach derzeitiger Lage dann nicht betreut werden. Darüber hinaus gebe es derzeit drei Betreuungen in Langenargen, so Meinel. Im Gemeinderat wurden drei mögliche Lösungen vorgestellt: Renovierung mit Ausbau des Dachgeschosses des Kindergartens Mariabrunn sowie Ausbau des Kindergartens Eriskirch oder dort eine vorübergehende Containerlösung. Machen wir kein Stückwerk, forderte Meinel: "Wir können das zusammen mit der Festhalle stemmen, das geht." "Eine langfristige Lösung" müsse oberste Priorität haben", erläuterte Aigner: "Unsere Kinder gehören nach Eriskirch." Und Reiss sagte: "Mein Versprechen: Jedes Eriskircher Kind soll zu jeder Zeit einen Kindergartenplatz bekommen können." Die Gemeinde habe hier schon viel erreicht. Seine Entscheidung über eine der drei genannten Lösungen werde er aufgrund der Analyse aller Faktoren durch die Verwaltung treffen.

Einig waren sich die Kandidaten beim Ausbau der Infrastruktur, insbesondere für Senioren. Meinel und Aigner sind auch für einen Schulsozialarbeiter, der gleichzeitig Jugendsozialarbeiter sein könnte. Als Lösung für bezahlbaren Wohnraum schlugen Meinel und Aigner die Zusammenarbeit mit Baugenossenschaften vor. Reiss will Baulücken schließen und eine Bevorzugung von Eriskircher Bürgern bei der Bauplatzvergabe. Klare Ablehnung kam von Meinel und Reiss zur Ausweitung des Landschaftsschutzgebiets Tettnanger Wald bei gleichzeitiger Ausweitung des Kiesabbaus auf Kosten der Landwirte – um nur einige Themen zu nennen.



Bürgermeisterwahl ist am 9. April, eine mögliche Stichwahl am 30. April.

Die Kandidaten

Arman Aigner: Vor 42 Jahren sei er als Angehöriger der christlichen, armenischen Minderheit von der Türkei nach Deutschland gekommen, berichtete der 45-jährige Arman Aigner. Seine Eltern wanderten damals nach Konstanz aus, wo er aufgewachsen sei. Nachdem er in ein Elektronik-Studium hineingeschnuppert hatte, habe er Goldschmied gelernt. 1996 ging er zur Polizei. Er habe die Kriminallaufbahn durchlaufen und lernte seine Frau kennen, die aus der Region kommt. 2009 kam er an den Bodensee zurück, wo er aktuell Leiter des Wasserschutzpolizeipostens Langenargen ist. "Ich bin seit 23 Jahren bei der Polizei und habe seit mehreren Jahren Führungs- und Standortverantwortung", so Aigner. Er habe den Studienabschluss Diplom-Verwaltungswirt Polizei (FH). Er wolle Bürgermeister werden, weil ihn die Vielseitigkeit der Aufgabe anspreche, er Gestaltungsmöglichkeiten habe und, "weil ich Eriskirch gemeinsam für uns und unsere Kinder fit für die Zukunft machen möchte".





Mirko Meinel: "Mein Lebenslauf ist eine wenig unkonventionell", meinte der 34-jährige Mirko Meinel und zählte auf: Lehre als Elektroinstallateur, Wehrdienst bei den Marinefliegern und Selbstständigkeit, wobei er das Abitur nachholte und berufsbegleitend studierte. Warum? "Ich hatte die Nase voll davon, mich immer nur aufzuregen. Wie wär's, wenn du selber mitgestalten könntest?", habe er sich gefragt. Dazu müsse man wissen, wie es funktioniert. Er habe deshalb Soziologie studiert. An den Bodensee kam er durch seine Frau, wo er zunächst als Jugendbeauftragter in Uhldingen-Mühlhofen arbeitete, gleichzeitig war er Personalratsvorsitzender. Aus Eriskirch, wo er seit 2014 lebt, kam dann die Anfrage, ob er Integrationsbeauftragter des Gemeindeverwaltungsverbands werden wolle und er nahm an. "Ich bringe jetzt Erfahrungen aus vier Gemeinden mit. Ich weiß ganz genau, wie Verwaltung funktioniert." Er stellte klar: "Ich bin kein Sozialarbeiter." Er sei ein kompetenter Planer und Strukturierer.





Thilo Reiss: "Eriskirch ist mein Lebensmittelpunkt", sagte der 41-jährige, im Ort aufgewachsene Thilo Reiss: "Ich kann mir nicht vorstellen, woanders zu leben. Hier möchte ich mich einbringen." Mit 24 Jahren sei er das erste Mal in den Gemeinderat gewählt worden. In den 18 Jahren habe er aktiv daran mitwirken können, dass sich Eriskirch so gut entwickelt habe. Das dabei gewonnene Hintergrundwissen mache ihn von Dritten unabhängig. Seit 2009 sei er CDU-Fraktionsvorsitzender. "Ich weiß, wie eine Gemeindeverwaltung tickt, und unsere tickt gut." Obwohl CDU-Mitglied, trete er als freier Kandidat an. Ein Bürgermeister solle neutral sein. "Eriskirch und die Politik sind meine Berufung, die Vermögensnachfolgeplanung mein Beruf", sagte der gelernte Bankbetriebswirt. Mehr als zehn Jahre habe er eine Bankfiliale geleitet. "Vorausschauend denken, klare Ziele definieren, Sicherheit bieten und Entscheidungen treffen, darauf komme es in einer Führungsposition an. Dies werde er miteinbringen.