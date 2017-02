Eriskirch Bürgermeister Markus Spieth tritt nicht mehr an

Bei der Einwohnerversammlung von Eriskirch wartete der Bürgermeister Markus Spieth mit einer dicken Überraschung auf: Der 53-Jährige kündigte an, er werde im kommenden Jahr nicht füre ine vierte Amtszeit als Bürgermeister kandidieren. Im Rahmen der Versammlung überreichte er Günther Lenz die bronzene Wappennadel der Gemeinde. Der Soziale Ehrenpreis der Bürgerstiftung ging an die Gruppe der Sprachbegleiter für Flüchtlinge.

Die Nachricht des Abends, wenn nicht gar des Jahres hat sich Eriskirchs Bürgermeister Markus Spieth bis zum Schluss aufgehoben. Ungläubiges Raunen ging durch die Reihen bei der Einwohnerversammlung, als er verkündete, im kommenden Jahr nicht mehr für eine vierte Amtszeit als Bürgermeister zu kandidieren. So war diese Nachricht auch das beherrschende Thema beim anschließenden Umtrunk. Worte des Bedauerns waren zu hören, aber auch der Akzeptanz.



Deutlich wurde, dass sich Spieth die Entscheidung nicht leicht gemacht hat: "Letztlich habe ich auf den Rat guter Freunde gehört und nicht Kopf, nicht Bauch, sondern mein Herz entscheiden lassen." Die Aufgaben in den fast 24 Jahren seit seinem Amtsantritt seien spannend und die zahlreichen Begegnungen eine große Bereicherung für sein Leben gewesen. Nun wolle er sich neuen Herausforderungen stellen. "Ich möchte nicht erst gehen, wenn man hinter meinem Rücken munkelt, langsam wird es auch Zeit", erklärte der 53-Jährige. Richtig sei für ihn der Zeitpunkt auch, da er ein gut bestelltes Haus hinterlasse. "Eriskirch ist für die Zukunft gut aufgestellt." Für sich selbst plant Spieth nach dem Ende seiner Amtszeit am 30. Juni eine kleine Auszeit. Dann werde es mit Sicherheit spannende Aufgaben für ihn geben. Es gehe aber weniger um seine als um die Zukunft der Gemeinde. "Machen Sie sich um mich keine Sorgen." Eine Fotoauswahl zeigten zahlreiche Begegnungen mit Eriskirchern. "Sie werden mir von meiner Zeit als Bürgermeister am meisten in Erinnerung bleiben."

Zuvor gab Spieth einen Rückblick auf das Geschehen in diesem Jahr. Es reichte von der Aufnahme von Flüchtlingen über Uferrenaturierung im Strandbad, ein Badeverbot bei besten Wasserwerten, Sanierung der Holzbrücke und Erweiterung der Irisschule bis hin zum Landschaftsschutzgebiet Tettnanger Wald und seine Auswirkungen auf die Landwirte. Spieths besonderer Dank galt dem Gemeinderat und der Verwaltung, aber auch den Einwohnern und den Vereinen. "Das gegenseitige Vertrauen und der Respekt waren immer gegeben, sodass wir uns zum Wohl der Gemeinde mit der Sache und nicht mit Ressentiments beschäftigen konnten."

Als besondere Ehre für sein jahrelanges Engagement im Sportbereich erhielt Günther Lenz die bronzene Wappennadel der Gemeinde. Spieth nannte Radtouren für den Tourismus, Sportabzeichen für die Schule und den Riedlauf als Verdienste von Lenz. "Durch Ihr Engagement bringen Sie Generationen zusammen", dankte der Bürgermeister.



Ehrungen