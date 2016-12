Eriskirch Auto überschlägt sich bei Unfall auf der B 31

Bei einem Unfall auf der B 31 auf Höhe der Ausfahrt Eriskirch ist am späten Freitagabend, gegen 22.30 Uhr, ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro entstanden. Nach Polizeiangaben hatte ein Autofahrer am Steuer vermutlicheinen Schwächeanfall erlitten und das Bewusstsein verloren.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der 68-Jährige, der in Fahrtrichtung Lindau unterwegs war, kam mit seinem Peugeot nach rechts von der Fahrbahn ab. Wie die Polizei berichtet, überschlug sich das Auto in der Folge und blieb auf der Bundesstraße auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich selbständig aus seinem Fahrzeug befreien und wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.Zur Reinigung der Fahrbahn und zur Ausleuchtung der Unfallstelle war die Feuerwehr Eriskirch laut Polizeibericht mit 18 Einsatzkräften vor Ort.