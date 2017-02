Eriskirch Anfang April wird in Eriskirch gewählt

Der Termin und der Wahllausschuss der Bürgermeisterwahl in Eriskirch stehen fest. Am 9. April 2017 können die Einwohner abstimmen, eine eventuelle Neuwahl fände am 30. April statt.

Eriskirch (aep) Falls Bürgermeister Markus Spieth wieder kandidiert, müsste er sich am 9. April 2017 der Wahl stellen. Diesen Termin bestätigten die Gemeindevertreter in Eriskirch bei der jüngsten Sitzung am Mittwoch. Dabei legten die Fraktionen auch gleich die weiteren Modalitäten fest. Etwa, dass eine eventuelle Neuwahl nicht zwei, sondern erst drei Wochen nach dem ersten Wahlgang stattfände. Denn, so erklärte die Hauptamtsleiterin Claudia Rebholz, dazwischen liegt Ostern, und die vielen Feiertage würden eine ordentliche Ausschreibung behindern.

Rebholz wird auch die Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, ihre Stellvertreter sind Bernhard Vesenmayer, Reinhold Petzi und Birgit Linder-Schmid. Thilo Reiss und Gisela Walzer fungieren als Beisitzer.

Die Bürgermeisterwahl läuft nach folgenden Terminen ab: Die Einreichungsfrist beginnt am 28. Januar 2017 und endet am 15. März. Für eine eventuelle Neuwahl könnte man sich noch zwischen dem 10. und 12. April als Kandidat melden. Die Bekanntmachung der jeweils zugelassen Bewerber findet am 20. März beziehungsweise 21. April statt.