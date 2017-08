Deggenhausertal Zwölf Jugendspieler auf Fußball-Freizeit in Hessen

Der Sportverein Deggenhausertal ist stolz auf die Einladung des Deutschen Fußball-Bunds. Zum zweiten Mal kommen Nachwuchsspieler in den Genuss einer Ferien-Freizeit der Egidius-Braun-Stiftung.

Deggenhausertal (wdg) Zu einer erlebnisreichen Woche waren zwölf Jugendspieler des Sportvereins Deggenhausertal (SVD) bei einer Fußball-Ferien-Freizeit der Egidius-Braun-Stiftung des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) in Grünberg in Hessen. Betreuer Franz Jehle begleitete die 13- bis 15- Jährigen.

"Hintergrund und Schwerpunkt der Woche waren soziale Kompetenz, Teambildung und spielerische Erfahrung unserer Wertegesellschaft", erklärte Jehle. Er unterstrich, dass der DFB jährlich rund 750 000 Euro für die Fußball-Freizeiten investiert und in acht Sportschulen in ganz Deutschland 80 Jugendmannschaften aus kleinen Vereinen in den Genuss dieser Events kommen. Die Teilnahme gilt als Belohnung für gute Jugendarbeit in den Vereinen.

Der SVD konnte bereits zum zweiten Mal eine Mannschaft zu einer DFB-Freizeit schicken. Immerhin verfügt der SVD über 13 Jugendmannschaften, was für eine Gemeinde wie Deggenhausertal schon eine Besonderheit ist. "Unser Jugendtrainer Andreas Schneider hatte für unseren Verein eine Bewerbung an den DFB geschickt und es ist schon eine besondere Ehre, dass wir dabei sein konnten", freute sich SVD-Jugendleiter Thomas Gäng.

Bei der Freizeit in Grünberg waren Mannschaften aus fünf Vereinen mit jeweils zwölf Jugendlichen und einem Betreuer sowie fünf DFB-Betreuer dabei. Die Woche war ausgefüllt mit unterschiedlichsten Spielen, bei denen die Teilnehmer jeweils gemischt antraten, um vereinsübergreifende Kontakte zu fördern.

Für jugendliche Fußballer ist ein Besuch in einem Bundesligastadion immer ein Höhepunkt. So war es auch, als die Commerzbank-Arena der Eintracht aus Frankfurt besichtigt wurde und Eintracht-Legende Charly Körbel die jungen Leute begrüßte.

"Ganz klar, ohne Fußball darf so ein Event nicht sein", so Jehle. "In einem Spielmodus nach Champions- und Europa-League haben sich die jungen Leute nach Bundesliga-Beispiel gemessen. Und ganz wichtig: Jede Mannschaft bestand aus Spielern aller fünf Klubs. Beim Endspiel waren Timo und Andreas vom SVD dabei", berichtet Franz Jehle stolz.