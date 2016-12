Deggenhausertal Zeppelin-Flug für Edward Brzek

Bei der Stengelin GmbH wurde im Rahmen der Weihnachtsfeier das 25. Dienstjubiläum von Witold Lewicki gefeiert und Edward Brzek wurde in den Ruhestand verabschiedet. Das berichtet das Unternehmen.

Auf fast 27 Jahre Betriebszugehörigkeit kann Edward Brzek als gelernter Dreher zurückblicken. An diese lange und ereignisreiche Zeit erinnerte Armin Durner, Geschäftsführer der Stengelin GmbH, in seiner Dankesrede. Edward Brzek arbeitete bereits bei Stengelin, als Armin Durner und Herbert Kopp 1999 den metallbearbeitenden Betrieb in Friedrichshafen mit nur fünf festangestellten Mitarbeitern übernahmen. Alle fünf Mitarbeiter sind 2004 mit der Stengelin GmbH in das Deggenhausertal umgezogen und auch heute noch dort beschäftigt.

Edward Brzek ist der erste, der von diesen fünf Mitarbeitern in Rente verabschiedet wird. Heute hat die Stengelin GmbH 65 Mitarbeiter.

Auch Witold Lewicki kann stolz auf ein viertel Jahrhundert zurückblicken. Herbert Kopp, ebenfalls Geschäftsführer der Stengelin GmbH, dankte Edward Brzek und Witold Lewicki für ihre langjährige Treue, Loyalität sowie ihr großes Engagement. Die Geschäftsführer überreichten Witold Lewicki ein Geschenk sowie eine Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer. Edward Brzek wurde ein besonderes Erlebnis geschenkt: Er darf sich über einen Rundflug mit dem Zeppelin freuen.