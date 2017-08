Deggenhausertal Zeltlager Benistobel: Förderverein stiftet neues Eichenholz

Monsignore Paul Hildebrand besucht das Ferienlager im Deggenhausertal. Bei der Weihe dankt er Gott für den Schutz des Lagers. Beim Gewittersturm waren nur drei kleine Zelte zerstört worden.

Deggenhausertal (wdg) Nachdem das alte Kreuz morsch geworden war, wurde jetzt ein neues, vom Förderverein Zeltlager Benistobel gestiftetes Kreuz eingeweiht. "Das naturbelassene Kreuz ist aus Eichenholz und wird ohne sonderlichen Pflegaufwand mindestens 15 Jahre halten", erklärte Mathäus Sturm. Ihm gehört das Gelände, auf dem die Sommerlager des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) stattfinden.

Zur Kreuzweihe und zum Besuch des Lagers war Monsignore Paul Hildebrand von der Diözese Rottenburg-Stuttgart nach Benistobel gekommen. "Ich war früher Jugendpfarrer und bin jetzt Domkapitular", sagte Hildebrand. In seiner Predigt bei der Kreuzweihe dankte er Gott, dass er das Lager beschützt hatte, als am vergangenen Freitagabend ein Gewittersturm über das Lager fegte, bei dem drei kleine Zelte in Mitleidenschaft gezogen worden waren. Für die Jugendlichen hatte aber zu keiner Zeit Gefahr bestanden, denn als das Unwetter aufzog, hatte Lagerleiter Ralf Bacher gemäß dem vorhandenen Evakuierungsplan die Kinder in den Räumen auf dem Hof der Familie Sturm untergebracht. "Wir haben schon einmal die Evakuierung für den Notfall geprobt und genug Platz auf dem Hof, um die Kinder unterzubringen", sagte Sturm.

Weit abgeschieden erschaffen sich die jungen Bewohner der Zeltstadt Benistobel jeden Sommer ihre eigene kleine Welt. Zwischen Wald und Wiesen verborgen, öffnen sich die Tore nur einmal im Jahr für abenteuerliche Kinder- und Jugendfreizeiten. Überquert man die beiden Brücken, die über die Rotach führen, betreten die Teilnehmer ein Terrain, das zum kleinen Wunderland wird.

Zeltlager in Benistobel

Der BDKJ der Diözese Rottenburg-Stuttgart veranstaltet in den Sommerferien in Deggenhausertal Freizeiten. Auf den Plätzen in Benistobel und Schwende bei Fuchstobel können junge Leute zwischen sieben und 17 Jahren erholsame und spannende Ferien in guter Gemeinschaft erleben. (wdg)