Deggenhausertal Zehn Lumpenkapellen spielen zum Elfjährigen von Shake's Bier

Der Jahrestag der Lumpenkapelle Shake's Bier hat die Massen begeistert. Zehn weitere Lumpenkapellen bereiteten der Gruppe und ihren Fans ein tosendes Fest.

Zum närrischen Jubiläum, elf Jahre Lumpenkapelle Shake's Bier, hatte die rund 30 Musiker zählende Gruppe am Samstagabend in die Alfons-Schmidmeister-Halle in Wittenhofen eingeladen. Um ein rundum fetziges Fest zu bieten, hatten zehn Lumpenkapellen aus der näheren Umgebung ihr Kommen zugesagt. Und wie Bandsprecher Andreas Benz vorausgesagt hatte, wurde es vor allem ein Fest für die Fans und die befreundeten Lumpenkapellen.

"Wir sehen das als Dankeschön für die vergangenen elf Jahre, in denen uns die Liebhaber unserer fetzigen, meist etwas lauten und auch definitiv verrückten Musik im positiven Sinne die Treue gehalten haben", freute sich Benz. Und die Fans wussten das Angebot zum gemeinsamen Feiern zu würdigen und schon bald platzte die Halle fast aus allen Nähten, als die verschiedenen Gruppen mit ihrer gewaltigen und teilweise recht schrägen Musik den Raum mehr als ausfüllten. Die 1. Sahne Bänd aus Horgenzell eröffnete den bunten Reigen und auch die Lumpenkapelle Kluftern sowie das Chaosorchester aus Neukirch brachten so richtig Schwung in die tosende Halle.

Weil alle Gruppen das Publikum begeisterten und mit Zugaben nicht sparten, war die ursprüngliche Zeitplanung schon bald obsolet, was der großen Freude in der Halle keinen Abbruch tat. Lediglich DJ Dumbo hatte nun weniger Möglichkeiten, in den Pausen das närrische Volk zum Tanzen zu animieren. Das Geburtstagsfest von Shake's Bier war somit nicht nur eine tolle Idee, sondern auch ein voller Erfolg.